Fünfjähriger auf Sportinsel in Forchheim wiederbelebt

Aufgrund der vorbildlich schnellen Reaktion dreier Ersthelfer konnte am Samstagnachmittag auf der Sportinsel in Forchheim Schlimmeres verhindert werden. Ein Fünfjähriger war beim Spielen neben der Kneipp-Anlage ins Wasser gelaufen, da er vermutlich in der Annahme war, dass das Wasser dort flach sei.

Womit er allerdings nicht rechnete, war, dass er dort nach einigen Metern nicht mehr stehen konnte. Der Junge, welcher drohte zu ertrinken, wurde umgehend aus dem Wasser gezogen und konnte wiederbelebt werden.