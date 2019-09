Früchtemangel im Kreis Forchheim: Spender retten das Apfelfest

Durch den Apfelnotstand in der Umweltstation Lias-Grube hatte das geplante Apfelfest wegen Apfelmangels auszufallen gedroht. Doch zahlreiche Apfelspenden haben das Fest gerettet.

"Das Telefon ist gar nicht mehr stillgestanden", berichtet Ulrike Schaefer, die Leiterin der Umweltstation Lias-Grube. Sie ist begeistert von der Resonanz der Spendenaufrufe. "Auch wenn wir nicht überall hinfahren konnten: Uns erreichten auch Anrufe aus der Gegend von Würzburg und Ansbach. Insgesamt haben wir über 400 Kilogramm gespendet bekommen. Wir sind jetzt noch überwältigt von dem Erfolg."

Und die über 250 kleinen und großen Besucher des Apfelfestes, das zum zweiten Mal durchgeführt wurde, feierten den Apfel fröhlich mit Apfelkuchen, Apfelkompott, beim Apfelquiz oder beim Apfellauf mit übergroßen Holzlöffeln.

Am begehrtesten war die Station "Apfelsaft selbst pressen". Nach dem Zerteilen wurden die Äpfel in einen Handschredder gefüllt und zerkleinert. Anschließend kam der Apfelbrei in eine Handpresse und wurde mit einem Hebel von den Kindern ausschließlich mit Muskelkraft ausgepresst.

Frankens Schätze

Das Fest ist ein Teil des Projektes Frankens Schätze, das vom Bayerischen Umweltministerium gefördert wird. Dabei dreht sich alles um die heimischen Obstbäume auf Streuobstwiesen in der Fränkischen Schweiz, ihre Bedeutung für den Erhalt alter, robuster und heimischer Obstsorten und deren Bedeutung für die Tiere und Pflanzen, die die alten Obstbäume zum Überleben brauchen wie zum Beispiel die Apfelmistel oder der Siebenschläfer.

"Schön sind sie anzusehen, ob in der Blüte oder jetzt im Herbst. Und sie gehören einfach zu unserer Fränkischen! Deshalb wollen wir dazu beitragen, die Streuobstwiesen vor unserer Tür zu erhalten", erklärt Schaefer.

Herbstthemen für Klassen

