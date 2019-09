"Fridays for Future"-Aktionen in Forchheim: Mahnwache und Demonstration in der Innenstadt

Die "Fridays for Future"-Aktivisten haben in Forchheim einiges vor: Über soziale Medien wie Whatsapp und Facebook haben sie zur Teilnahme an ihren geplanten Aktionen am Donnerstag (19. September) und Freitag (20. September) aufgerufen.

Protestbewegung trifft sich am Forchheimer Paradeplatz

Um 19 Uhr startet am Donnerstagabend die Mahnwache am Paradeplatz. Den Teilnehmern wird angeboten, dort Plakate für den "Klimastreik" am folgenden Tag zu malen. Zudem wird es einen Vortrag der Forchheimer "Parents for Future"-Gruppe geben. Die Akteure von "Fridays for Future" (FFF) wollen außerdem in Forchheim gemeinsam Müllsammeln gehen. Auch eine Kreidemalaktion ist geplant. "Spaß, Musik und neue Leute", versprechen die Organisatoren.

Mahnwache in Forchheim über Nacht

Die Mahnwache dauert über Nacht bis zum Beginn der Demonstration am Freitag. "Wenn ihr mit uns über Nacht dort bleiben wollt, bringt bitte einen Schlafsack, Isomatte, ein kleines Campingzelt und genug zu Essen und zu Trinken mit", schreiben die FFF-Forchheim-Aktivisten.

"Klimastreik"-Demonstration beginnt am Le-Perreux-Platz

Weltweit hat "Fridays for Future" für Freitag zum "globalen Klimastreik" aufgerufen. Auch die Forchheimer FFF-Gruppe wird streiken. Ebenso hat der Zusammenschluss "Parents for Future" Forchheim alle Menschen in Stadt und Landkreis Forchheim aufgerufen, sich an diesem Streik zu beteiligen und die Jugendlichen bei ihren Forderungen nach Einhaltung der Klimaziele von Paris zu unterstützen. Die Demo beginnt um 12 Uhr am Le-Perreux-Platz und zieht danach zum Paradeplatz.

Im März haben sich in Forchheim bei der ersten "Fridays for Future"-Demonstration rund 350 Schüler und Erwachsene in Forchheim für den Klimaschutz eingesetzt.

Unter dem Motto "#AllefürsKlima" wollen die Klimaschützer der "Fridays for Future"-Bewegung weltweit streiken. Mehr als 1500 Streiks auf der ganzen Welt seien angemeldet. Der Anlass ist das Treffen des Klimakabinetts in Berlin am Freitag. In der kommenden Woche ist zudem der Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York. Gemeinsam wollen die FFF-Aktivisten für die "Umsetzung von konsequenten Klimaschutzmaßnahmen" protestieren.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat am Mittwoch die Schüler in Deutschland gewarnt, sich weiter während der Schulzeit an den "Fridays-for-Future"-Protesten zu beteiligen.