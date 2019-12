Freie Wähler Wiesenthau/Schlaifhausen peilen drei Mandate an

Große Aufbruchstimmung und Zuversicht herrschte bei den Freien Wählern (FW) Wiesenthau/Schlaifhausen bei der Aufstellungsversammlung im Gasthof Schüpferling in Schlaifhausen. Der Vorsitzende Stefan Roske begrüßte die Kandidaten, zahlreiche Mitglieder, besonders Mathias Kern und Peter Münch vom Kreisverband, den Zweiten Bürgermeister und Ehrenmitglied Hans Schütz sowie auch einige Gäste. Roske und auch der Zweite Vorsitzende Otto Wohlhöfner gaben ihrer Freude Ausdruck über drei Neumitglieder und über eine Verjüngung der Kandidaten, vor allem aber darüber, dass der Frauenanteil auf dieser Freien-Wähler-Liste sich von zwei bei der Wahl 2014 auf sechs Kandidatinnen erhöht hat. Otto Wohlhöfner sprach laut Pressemitteilung auch den "steilen Aufstieg" der Freien Wähler in Bayern an, die jetzt am Kabinettstisch in der Regierung sitzen, mit drei Ministern, hier vor allem aber Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber aus Pinzberg.

Die beiden Vorsitzenden sprachen die klar definierten Ziele der Freien Wähler von Wiesenthau

an. Sie sind mit zwei Gemeinderäten im Gemeindeparlament von Wiesenthau vertreten und würden gerne noch ein drittes Mandat dazugewinnen. Sie freuen sich wie bisher auf eine "weitere konstruktive Zusammenarbeit" mit Bürgermeister Bernd Drummer (BGW).

Die 22 Listenkandidaten stellten sich persönlich der Versammlung vor und wünschten sich vor allem den Zusammenhalt im FW-Ortsverband wie bisher und ein gutes Miteinander unter den Bürgern der beiden Ortsteile Wiesenthau und Schlaifhausen.

Unter der Wahlleitung des stellvertretenden FW-Kreisvorsitzenden Mathias Kern - unterstützt von seiner Frau Sabine Kern - aus Langensendelbach, Peter Münch, Bürgermeisterkandidat für Heroldsbach/Oesdorf und Mitglied des FW-Kreisvorstands, und Kerstin Wagner aus Wiesenthau wurden einstimmig die Kandidaten der vorliegenden Liste für die Gemeinderatswahl am 15. März 2020 nominiert und in geheimer Wahl auch gewählt.

Die Liste

Die Liste der FW Wiesenthau/Schlaifhausen: Hans Schütz, Theobald Messingschlager, Michael Drummer, Kerstin Wagner, Michael Pieger, Stefan Roske, Klaus Wohlhöfner, Ottmar Bösl, Bettina Raube, Jürgen Schimmer, Tonja Roske, Christine Messingschlager, Johannes Weisel, Michael Neuner, Andreas Dippold, Heinz Bernhardt, Ingobert Kindopp, Sina Eckert, Silke Messingschlager, Otto Wohlhöfner, Wilfried Klump, Christian Wagner.

Mathias Kern ging in seiner mit viel Applaus bedachten Abschluss- und Grundsatzrede auch sehr lobend auf die Arbeit und Darstellung des Ortsverbandes Wiesenthau Schlaifhausen ein.