Freie Wähler Pretzfeld nominieren Steffen Lipfert

Steffen Lipfert, der FW-Ortsvorsitzende, Marktgemeinderat und Bürgermeisterkandidat, begrüßte im gut besetzten Saal des Gasthauses Mühlhäuser in Wannbach die Freien Wähler und interessierten Gäste zu Aufstellungsversammlung. Dabei stellte er die wichtigsten Punkte, die in den nächsten Jahren angegangen werden müssen, kurz vor. Dazu zählen für ihn besonders die Baulandentwicklung, die bedarfsgerechte und flexible Gestaltung der Kinderbetreuung, sowie der Ausbau der Infrastruktur im Gemeindegebiet. "Andere Gemeinden mit höheren Verschuldungen nutzen Fördertöpfe und gehen Maßnahmen an. Der Investitionsstau wird eine Herausforderung, die jeden neuen Bürgermeister im Markt Pretzfeld voll treffen wird." Unter dem Vorsitz des ehemaligen FW-Rates Franz Stein als Versammlungsleiter sagten die 28 Listenkandidaten (darunter neun Frauen) dem Kandidaten Steffen Lipfert ihre Unterstützung zu.

Gerhard Kraft (Dritter Bürgermeister) betonte: "Steffen ist einer von uns und einer für uns und dazu noch einer vom Fach. Das zeichnet ihn unter der Vielzahl der Kandidaten aus." Er stellte klar: "Wir haben eine starke Liste, die Kandidaten sind motiviert, engagiert und aktiv in der Kommunalpolitik. Dies gelte auch besonders für die Jugendbeauftragte Tanja Dvorak. Sie ist auf dem dritten Platz der Liste. Oder Reiner Ziegler, der aktiv in Wannbach Erfahrungen als Vorstandsmitglied beziehungsweise Kommandant der Feuerwehr vorweisen könne. "Solide Berufe, Selbstständige und vor allem Aktive in der Vereinsarbeit - unsere Leute sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen", sagte Kraft. Er wünscht sich eine Erhöhung der aktuell zwei Sitze im Gemeinderat. Die Liste der Freien Wähler: Steffen Lipfert, Gerhart Kraft, Tanja Dvorak, Reiner Ziegler, Matthias Frömel, Susanne Schmid, Otto Hack, Martin Wild, Sebastian Wilhelm, Hannes Dietsch, Johannes Brütting, Thomas Wilhelm, Simone Kraft, Detlef Bischof, Marion Heinlein, Judith Lorz, Wolfgang Schürmann, Albin Kohlmann, Stefan Brütting, Jonas Lipfert, Rita Herold, Simone Biersack, Karin Götz, Christian Herold-Rauch, Helmut Frisch, Uwe Pickel, Jürgen Kutzerawie, Antje Büttner; Ersatz: Reinhilde Kraus, Lukas Bischof, Marion Lipfert.