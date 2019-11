Freie Wähler Effeltrich/Gaiganz ziehen optimistisch in den Wahlkampf

Nach der Nominierung von Peter Lepper als Bürgermeisterkandidaten haben die Freien Wähler (FW) Effeltrich/Gaiganz jetzt auch die nächste Hürde zur Vorbereitung ihres Wahlvorschlages für die Kommunalwahl 2020 genommen. In einer weiteren Versammlung wurden die Bewerber der Liste vorgestellt und einstimmig nominiert.

Zu dieser öffentlichen Veranstaltung konnten neben den Mitgliedern der Freien Wähler Effeltrich/Gaiganz und den Listenbewerbern auch weitere interessierte Bürger begrüßt werden. In einer kurzen Anrede brachte der Vorsitzende Benno Messingschlager den jahrelangen Einsatz der aktuellen Räte zum Ausdruck. Den Kandidaten dankte er für die Bereitschaft, sich auf der Liste aufstellen zu lassen. Es sei nicht selbstverständlich, sich neben Arbeit und Familie auch noch für ein kommunales Amt zu bewerben.

Unter Leitung des Zweiten Bürgermeisters Simon Wäger und der Kreisrätin Elisabeth Simmerlein wurde die Nominierung der Gemeinderatskandidaten sowie die Bestellungen von Unterstützern und Beauftragten des Wahlvorschlags für die Kommunalwahl am 15. März durchgeführt. Peter Lepper bedankte sich bei den Gewählten für die Unterstützung und betonte, dass er im Team mit dieser starken Liste sehr optimistisch in den Wahlkampf ziehe. Die Bewerber wurden in der Versammlung einstimmig nominiert.

Die Liste

Die Liste der FW Effeltrich/Gaiganz: Peter Lepper, Norbert Giersch, Thomas Hinze, Gisela Geyer, Jens Herzog, Nicolas Wirth, Peter Schmidt, Peter Nögel, Philip Kupfer, Ralf Werner, Xenia Schmidt, Mathias Schreiber, Jörg Nützel, Michael Marsching, Benno Messingschlager, Peter Jasinski, Hagen Lux, Gerlinde Schreiber, Christian Lösel, Hildegund Scheuerer, Jochen Messingschlager, Markus Silbermann, Sabine Köber, Peter Häuser, Josef Pinzel, Klaus Rauh, Lisa Nögel, Stephanie Herzog;

Ersatz: Jaroslav Truhlar, Irene Nögel.