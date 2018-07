Fränkische Schweiz: umgestürzter Baum legt Strom und Straße lahm

Im Stadtgebiet von Waischenfeld sowie einigen Außenorte und Teilen der Gemeinde Ahorntal (Kreis Bayreuth) ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Der Grund dafür war eine große stockfaule Linde am Schweinsberg, die nach einem heftigen Windstoß auf die Hochspannungsleitung fiel.Kräfte der Stützpunktfeuerwehr Waischenfeld waren unter anderem auch mit der Drehleiter und dem Abrollcontainer "THL" (technische Hilfeleistung) vor Ort, um den umgefallenen Baum zu beseitigen.Die Kreisstraße zwischen Langenloh und der Schweinsmühle und die Staatsstraße zwischen Oberailsfeld und Kirchahorn waren für den Verkehr etwa zwei Stunden lang komplett gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenloh, Rabeneck, Oberailsfeld und Kirchahorn sorgten für die Verkehrsabsicherung.Techniker des Energieversorgers Eon konnten die Stromversorgung innerhalb einer Stunde provisorisch wiederherstellen. Am längsten ohne Strom war der Ahorntaler Ortsteil Zauppenberg.