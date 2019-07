Fränkische Schweiz: Trinkwasser in Dürrbrunn muss abgekocht werden

Bei einer routinemäßig durchgeführten Trinkwasserprobe war im Brunnen Dürrbrunn I der Enterokokken-Befund positiv. Die Probe enthielt drei coliforme Keime. Die entsprechenden Behörden wurden informiert, Ursachen werden gesucht und das Trinkwasser wird weiterhin kontrolliert. Der zuständige Wasserwärter der Marktgemeinde Heiligenstadt hat in Dürrbrunn eine Abkoch-Anordnung an alle Haushalte verteilt. Die Bürger sollen folgende Anordnungen beachten: Leitungswasser darf nur abgekocht getrunken werden. Dabei soll das Wasser einmalig sprudelnd aufgekocht und dann langsam über mindestens zehn Minuten abgekühlt werden. Die Verwaltung empfiehlt aus praktischen Gründen, einen Wasserkocher zu verwenden. Für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden darf ausschließlich abgekochtes Wasser verwendet werden. Die Verwaltung sieht keine Probleme darin, das Leitungswasser für die Toilettenspülung oder andere Zwecke zu verwenden. Bei Unsicherheit oder Fragen können sich die Bürger telefonisch ans Rathaus in Heiligenstadt wenden.