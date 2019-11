Fränkische Schweiz: Trauer um Rainer Polster

Rainer Polster starb im Alter von 59 Jahren an Herzversagen. Er war viele Jahre Marktgemeinderat und Kreisrat des Landkreises Forchheim der Freien Wähler, gründete die Wählerliste Bürgergemeinschaft (BG) und führte unter anderem den von Hans Backer eingeführten Politischen Aschermittwoch fort. Polster war auch in zahlreichen Vereinen engagiert. Die Trauerfeier findet am Samstag, 30. November, in der Basilika Gößweinstein statt. Anschließend ist die Beisetzung auf dem Friedhof in Gößweinstein.