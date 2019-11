Fränkische Schweiz: Straßenbau in vollem Gang

Nach der Verlegung des Oberflächenkanals mit einem Sickerbauwerk ist nun die Unterhaltungsmaßnahme auf der Kreisstraße FO 34 durch den Wiesenttaler Gemeindeteil Wohlmannsgesees im vollen Gang. Die Arbeiten werden vom Kreisbautrupp ausgeführt. Es erfolgen die Neuerverlegung der Rinnen für die Straßenentwässerung und der Einbau seitlicher Begrenzungslinien zu den Hofgrundstücken. Die Teerung der Straße wird, so Straßenmeister Roland Kalb, wegen des Winters wohl erst im Frühjahr erfolgen. Die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt ist derweil aufgehoben. Es gibt allerdings baustellenbedingte Durchfahrtssperren. Der Verkehr wird dann über Wirtschaftswege am Ort vorbeigeleitet. Man wolle die Behinderung der Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich halten, deshalb werde die Tagesbaustelle am Abend für den Verkehr geräumt, erklärt Roland Kalb.