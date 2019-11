Fränkische Schweiz: Stefan Förtsch peilt dritte Amtszeit an

Der CSU-Ortsverband Egloffstein traf sich unter Leitung des Ortsvorsitzenden Heinrich Freiherr von Pölnitz im kürzlich wiedereröffneten Traditionsgasthof "Zur Post" zu seiner Ortshauptversammlung anlässlich der Kommunalwahlen 2020. Das Gemeinderatsgremium in Egloffstein setzt sich historisch bedingt aus reinen Bürgerlisten ohne jeweilige parteipolitische Präferenzen zusammen. Die Mitglieder und Anhänger der CSU finden sich auf diesen Bürgerlisten wieder. Um das bewährte System der Bürgerlisten nicht unnötig zu schwächen, verzichten die Christsozialen auch bei der kommenden Wahl auf eine eigene Liste.

Begräbniswald Hundshaupten

In einem allgemeinem Meinungsaustausch diskutierten die Egloffsteiner CSUler über tagespolitische Ereignisse in Egloffstein und dem Rest der Welt. Heinrich von Pölnitz berichtete von der anlaufenden Sanierung des Schlosses Hundshaupten. In enger und guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde sei außerdem die Planungsphase für den Begräbniswald "Friedleite Hundshaupten" in einer seiner Waldabteilungen gegenüber dem Wildpark kurz vor der Vollendung.

Der seit 2008 amtierende Bürgermeister Stefan Förtsch, der zugleich stellvertretender Kreisvorsitzender der CSU und im Landesvorstand Bayern der Kommunalpolitischen Vereinigung aktiv ist, gab eine Leistungsbilanz über seine zurückliegende Amtszeit. Trotz vielfacher Investitionen in Bildung, Breitband, Wasserversorgung, Feuerwehren und Tourismusinfrastruktur habe er die Gemeinde weitgehend entschulden können. 76 Prozent der einst 3,9 Millionen Euro Schulden sein unter seine Ägide getilgt worden. Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit 347 Euro unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen. Dies gebe finanziellen Spielraum für die zukünftigen Aufgaben, die Förtsch im Falle seiner Wiederwahl angehen möchte. Eine den Bedürfnissen der Eltern gerecht werdende Betreuung In Krippe, Kindergarten und Hort liege ihm am Herzen - hierzu soll die bestehende Kindertagesstätte entsprechend umgebaut und erweitert werden. Für die Ortsmitte Egloffsteins mit dem ortsbildprägenden alten Rathaus kündigte er die Realisierung eines Architektenwettbewerbs an. So könnten im Erdgeschoss die Tourist-Info mit einer kleinen Direktvermarktung heimischer Produkte untergebracht werden und in den oberen Etagen Wohnungen geschaffen werden. Er sprach sich für den Erhalt der drei gemeindeeigenen Wasserversorgungen aus. Hierzu sollen zur Steigerung der Versorgungssicherheit entsprechende Verbundleitungen zwischen den Versorgungsgebieten gebaut werden. Um das Thema Wasser in all einen Erscheinungsformen den Menschen näherzubringen, könnte ein "Gewässererlebnisweg" vom Chaleauweiher im Kurgarten über die Wasserkraftnutzung am "Café Mühle", dem Spielplatz an der Trubach, vorbei am Freibad und Kneippanlage bis zum Wasserrad zwischen Egloffstein und Mostviel installiert werden.

Ortsdurchfahrt Mostviel

Beim Ausbau der Ortsdurchfahrt Mostviel kann es nach seiner Ansicht nur eine Lösung unter Weiterführung des Radweges geben, um das Trubachtal auch für den Radverkehr interessant zu gestalten. In der Ausweisung von Bauland soll zukünftig mehr auf Baulücken und eventuelle Leerstände in den Orten geachtet werden, um den siedlungspolitisch befürchteten "Donut-Effekt" (stabile Ortsränder um eine leere Mitte) zu vermeiden und den Flächenverbrauch zu reduzieren.

Die anwesenden CSU-Mitglieder im Alter von knapp 30 bis hin zum 86-jährigen Senior des Ortsverbandes, Winfrid Freiherr von Pölnitz-Egloffstein, attestierten dem Bürgermeister eine sehr gute Amtsführung und zeigten sich erfreut über den Weg der Gemeinde unter der Führung von Förtsch. Bei der schriftlich und geheim durchgeführten Wahl eines Bürgermeisterkandidaten übernahm Heinrich Freiherr von Pölnitz die Wahlleitung. Alle abgegebenen Stimmen entfielen auf Stefan Förtsch. Dieser freute sich sehr über die einstimmige Nominierung und versprach, auch zukünftig seine ganze Kraft zum Wohl des Marktes Egloffstein einzusetzen. Der CSU-Ortsverband Egloffstein zeigte sich damit einverstanden, wenn Förtsch demnächst auch von seiner Ortsteilliste Affalterthal nominiert wird.