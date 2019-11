Fränkische Schweiz: Schwierige Zeiten im Wald

Waldbesitzer stehen vor großen Herausforderungen. Zu den stark diskutierten Problemen, die das Klima den Wäldern durch Trockenschäden und Borkenkäferbefall bereitet, kommen weitere Veränderungen. So besitzen die knapp 2000 Mitglieder der Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz (WBV) insgesamt 12 000 Hektar Wald, wobei sich die durchschnittliche Fläche von sechs Hektar zudem auf mehrere Kleinflächen aufteilt. Wenn Waldbesitz vererbt wird, fehlen oft Möglichkeiten oder Kenntnisse zur fachgerechten Bewirtschaftung.

Demgegenüber gibt es auf der Seite der Holzkäufer, also der Sägewerke, eine fortschreitende Konzentration. In dieser Situation hat sich die WBV zum Ziel gesetzt, ihre Mitglieder bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder zu beraten, das Holzangebot der Mitglieder so zu bündeln, dass für die Sägewerke interessante Mengen entstehen und somit Preisverhandlungen über Rahmenverträge auf Augenhöhe möglich werden.

Für Letzteres sind sogar die Holzmengen einer einzelnen WBV zu gering, so dass diese Verhandlungen auf der Ebene der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken stattfinden. In der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken sind 15 Waldbesitzervereinigungen und Forstbetriebsgemeinschaften zusammengeschlossen.

Der Geschäftsführer der WBV Fränkische Schweiz, Matthias Kraft, und seine Mitarbeiter informierten in einer Veranstaltung in den Geschäftsräumen die Vorstands- und Ausschussmitglieder der WBV sowie Revierleiter vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg über die derzeitigen Leistungsangebote und Geschäftsabläufe.

Vor jeder Maßnahme im Wald sei es wichtig, die Grundstücksgrenzen zu kennen. Eigentumsgrenzen könnten bei der WBV mittels hochpräzisem GPS-Gerät aufgesucht werden. Bewirtschaftungsgrenzen könnten so im gegenseitigen Einvernehmen mit den Nachbarn festgelegt werden. Diese privatrechtliche Vereinbarung stellt jedoch keine amtliche Vermessung dar. Die Genauigkeit liegt bei circa 0,5 bis ein Meter Abweichung im Wald.

Ein zentrales Angebot der WBV ist die Übernahme der Holzvermarktung sowie bei Bedarf die Organisation des Holzeinschlags. Hier sei eine durchgehende EDV-Unterstützung von der Aufnahme der Holzmengen und -qualitäten an den Holzlagerplätzen, über den Verkauf möglichst auf Basis bestehender Rahmenverträge sowie der Erstellung der Abrechnungen erforderlich. So werden zum Beispiel in der neuen Software die Ergebnisse der Preisverhandlungen bereits von der Forstwirtschaftlichen Vereinigung eingepflegt.

Die Teilnehmer berieten, wie das Leistungsangebot der WBV für die Mitglieder angesichts der geschilderten Entwicklungen verbessert werden kann. Sie waren sich einig, dass die Waldbesitzer auch in der derzeitig schwierigen Lage zur Bewirtschaftung ihrer Wälder ermuntert werden sollten und dass dies durch gemeinsames Handeln im Rahmen der WBV leichter und erfolgversprechender sei.