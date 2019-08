Schlimmer Unfall beim Klettern in der Fränkischen Schweiz: Helferin lebensgefährlich verletzt, Kletterer hängt ohnmächtig im Seil - Am Samstag (03.08.2019) zur Mittagszeit kam es in der Fränkischen Schweiz zu einem schweren Kletterunfall. Das berichtet die Polizeiinspektion Ebermannstadt am Sonntagmorgen. Es ist bereits der zweite, schwere Unfall, der beim Klettern in der Fränkischen in diesem Jahr passierte.

Kletterer von Stein getroffen: Ohnmacht im Seil

In Wolfsberg am Kletterfels „Zehnerstein“ zu einem schweren Kletterunfall. Eine 28-jährige Frau aus München sicherte hierbei ihren 35-jährigen Kletterpartner, der sich in etwa 10 Meter Höhe am Fels bewegte. Bei einem Griff löste sich ein zirka 40 Zentimeter großer Felsbrocken, welcher dem Kletterer anschließend gegen die Brust schlug und er hierdurch in der Seilbremse hängend ohnmächtig wurde.

Begleiterin wird lebensgefährlich verletzt

Ein faustgroßes Felsstück fiel hierbei nach unten und traf die Sicherin ohne Schutzhelm seitlich am Kopf, wodurch diese ebenfalls bewusstlos wurde. Durch anwesende Zeugen konnte der Rettungsdienst und Polizeikräfte der Inspektion Ebermannstadt verständigt werden.

Die beiden Kletterer wurden daraufhin geborgen und erlitten schwere, bei der Sicherin sogar lebensgefährliche Verletzungen. Unter Einsatz eines Rettungshubschraubers wurden die Verletzten in verschiedene Kliniken verbracht und medizinisch versorgt.