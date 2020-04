Fränkische Schweiz: Neues Verfahren soll Trinkwasserversorgung sicherstellen

Die Stadtwerke Ebermannstadt sanieren die Hauptwasserleitung in den Ortsteilen Neuses und Poxstall im neuen Inliner-Verfahren. Dabei wird ein spezielles Kunststoffrohr in die alte Wasserleitung eingezogen und anschließend mithilfe von Hitze und Druck aufgeweitet. Anstatt die Straße auf einer Länge von 670 Metern aufzugraben, müssen so nur punktuell Aufgrabungen erfolgen. Die Beeinträchtigung der Anwohner werde laut Pressemitteilung der Stadtwerke so auf ein Minimum reduziert.

Für den Zeitraum der Arbeiten an der Wasserleitung werde eine Ersatzversorgung aufgebaut, so dass die Versorgung - bis auf nur sehr kurze Unterbrechungen - durchgehend gewährleistet sei. Die Kosten der Maßnahmen liegen mit 300.000 Euro deutlich unter den Kosten für die Verlegung in konventioneller Bauweise. Die Arbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein.