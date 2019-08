Fränkische Schweiz: neue Kletterstangen wie Mikado-Stäbchen im Kindergarten

Große Freude herrschte bei den Kindern des Kindergartens St. Franziskus in Gößweinstein. Eine neue Kletterlandschaft wurde von Pfarrer Pater Flavian Michali als eine seiner letzten Amtshandlungen in Gößweinstein gesegnet und ihrer Bestimmung übergeben. Damit ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Fast 10.000 Euro haben die neuen Spielgeräte gekostet. Das Geld hierfür wurde durch den Kindergartenelternbeirat und die tatkräftige Mithilfe der Eltern erwirtschaftet. Die Erlöse aus den Sommerfesten, den Tagen der offenen Tür, der Martinsfeste oder auch der Second-Hand-Basare wurden hierfür fleißig angespart und zu 100 Prozent für die Kinder eingesetzt. Auch beim Abbau der alten Spielanlage und dem Aufstellen der neuen Mikado-Kletterlandschaft der Firma Martin Wölfel - Kletterstangen liegen scheinbar wie Stäbchen des Mikado-Spiels aufeinander - halfen die Eltern, Freunde des Kindergartens und Kirchenverwaltungsmitglieder selbstlos mit. So wurden von Roland Heinlein, Thomas Berner, der Gärtnerei Schrüfer und auch Josef Geck kostenfrei Arbeiten mit Baumaschinen durchgeführt.

Träger des Kindergartens

Für den Träger des Kindergartens, die katholische Kirchenstiftung Gößweinstein, freute sich Kirchenverwaltungsvorsitzender Pfarrer Pater Flavian Michali: "Jetzt haben die Kinder wieder super Spielmöglichkeiten. Herzlicher Dank den fleißigen Eltern und allen Helfern!" Die Kindergartenleiterin Irmgard Redel hatte mit ihrem Team die kleine Feier vorbereitet und mit den Kindern verschiedene Lieder eingeübt. Hierbei wurde auch Pater Flavian für seinen Einsatz für den Kindergarten und das Feiern der Feste während des Jahres gedankt.

Zum Abschied

Auf die Frage von Irmgard Redel an die Kinder, was ihnen an Pater Flavian am besten gefällt, antworteten mehrere Kinder mit "einfach alles". Zum Abschied hatte Pater Flavian noch eine Kühlbox mit Eis mitgebracht, aus der sich alle Mitfeiernden auch mehrfach bedienen durften. Die Kuchen hatte das Kindergarten-Team gebacken. "Du bist bei uns immer herzlich willkommen", gab die Kindergartenleiterin dem Pater, der zum 1. September nach Oberbayern versetzt wird, mit auf den Weg.