Fränkische Schweiz: Museumsbahn rollt wieder durchs Wiesenttal - alle Infos zu Tickets und Fahrplan

Erstmals am Sonntag, 21. Juni wird damit in dieser Saison der Dampfzug im Wiesenttal verkehren. Aber auch da gilt: Fahrkarten sind nur online buchbar. Um Verständnis bitten die Dampfbahner auch, dass es an den Dampfzugbetriebstagen leider bis auf weiteres keine Bewirtung im Zug geben wird.

Immerhin konnte mittlerweile unter strikten Auflagen auch der Werkstattbetrieb der Museumsbahn wieder aufgenommen werden.

"Das ist eine zentrale Voraussetzung, um überhaupt fahren zu können", weiß Stephan Schäff. "Schließlich brauchen die historischen Fahrzeuge die laufenden Einsatz-Untersuchungen. Und weder eine Dampflok, noch eine historische Diesellok lassen sich mit einem Knopfdruck in Betrieb setzen". In der durch die Corona-Krise verlängerten Winterpause konnten im Übrigen bereits zwei Weichen in Ebermannstadt und Muggendorf sowie mehrere Bahnübergänge im Rahmen des Denkmalprojektes saniert werden. In Kürze werden Sanierungsmaßnahmen an drei Brücken hinzukommen. Die DFS dankt der Oberfrankenstiftung sowie der Bayerischen Landesstiftung für die Förderung dieser Maßnahmen.