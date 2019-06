Fränkische-Schweiz-Museum schlägt Alarm

Schock im Museumszweckverband des Fränkische-Schweiz-Museums in Tüchersfeld (Kreis Bayreuth): Der Museumleiter Jens Kraus schlug in der Zweckverbandsitzung im Tüchersfelder Gemeindehaus Alarm. Vor allem die Dächer der Museumsgebäude seien marode, laut einer Expertise eines Zimmermeisters eigentlich nicht mehr existent. Ziegeln sind zerbröselt, Balken marode und die Dächer ungedämmt. Auch der Kessel der Heizungsanlage müsse ausgetauscht werden. Die Hauselektrik müsste erneuert werden, da sie dem aktuellen Standard nicht mehr entspreche, und vieles mehr. Kurzum: Die komplette Bausubstanz bedarf einer zeitnahen Generalsanierung, die schon jetzt eingeleitet werden müsste, damit die Bauarbeiten Mitte der 2020er Jahre durchgeführt werden könnten. Ausführlicher Bericht folgt an dieser Stelle.