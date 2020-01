Fränkische Schweiz: Marktrat führt Liste "Zukunft Jura" an

Der Wiesenttaler Marktrat Helmut Hofmann, der auch die neue Liste wieder anführt, stellte einige Punkte vor, für welche sich seine Zuju in der anstehenden Legislaturperiode einsetzen werde. Dazu gehören die Fortentwicklung der Grundversorgungseinrichtungen wie Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie schnelles Internet für alle Bürger, denn vielerorts gebe es noch Funklöcher. Auch die Sanierung einiger Gemeindeverbindungsstraßen, die sich in einem schlechten Zustand befänden, müsse in die politischen Entscheidungen der nächsten sechs Jahre einfließen.

Schaffung von Bauland

Die Schaffung von Bauland für junge Familien sei wichtig, denn die Fortentwicklung der Bevölkerung diene der Sicherung der Standorte für die Kita und Grundschule. Die Erhaltung der Infrastruktur wie lokale Geschäfte und ärztliche Versorgung sowie die Sicherung von Arbeitsplätzen nennt Hofmann eine zentrale Aufgabe für das flache Land. Die Vereine seien die gesellschaftliche Grundlage in den Dörfern der Gemeinde. Sie bedürften auch der Unterstützung durch die Gemeinde. Zu Gast war Marco Trautner, gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von Freien Wählern und CSU. Er stellte sein Wahlprogramm vor. Dazu gehören unter anderem die Fortführung der Dorferneuerung in Streitberg und in den restlichen Gemeindeteilen, die Sanierung des Familienschwimmbads Streitberg, die Ausweisung von Baugebieten und der Ausbau der Trinkwasserversorgung im gesamten Gemeindegebiet.

Die Liste

Die Zuju-Liste: 1. Helmut Hofmann, 2. Bernhard Distler, 3. Tobias Seliger, 4. Achim Wolf, 5. Friedhold Wunder, 6. Sebastian Schick, 7. Elfriede Wolf, 8. Erich Polster, 9. Georg Nützel, 10. Werner Prager, 11. Margitta Wolf, 12. Heike Wentzel, 13. Jens Wolf, 14. Stefan Wolf, 15. Walter Seliger, 16. Philipp Sebald, 17. Susanne Pirmer, 18. Diana Hofmann,19. Dietlinde Distler, 20. Veronika Regus, 21. Christoper Seliger, 22. Reinhard Dorsch, 23. Michael Sponsel, 24. Werner Müller, 25. Klaus Hofmann, 26. Lukas Kormann, 27. Norbert Nützel, 28. Wilhelm Wolf; Ersatz: Helmut Wolf, Georg Düngfelder, Richard Schmidt.