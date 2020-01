Fränkische Schweiz: Kreisbrandmeister führt die Liste an

23 wahlberechtigte Personen waren zur Aufstellungsversammlung der Bürgergemeinschaft Markt Gößweinstein (BMG) in den "Scheffel-Gasthof" gekommen. 21 davon segneten den Wahlvorschlag für die Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März in Blochwahlabstimmung ab. BMG-Spitzenkandidat ist der 34-jährige Kleingeseer Feuerwehrkommandant und Gößweinsteiner Kreisbrandmeister Marco Brendel, der vom Beruf Logistiker und in der Kommunalpolitik Neuling ist. Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG), der vor sechs Jahren diese Wählergemeinschaft gründete und damals auch Listenführer war, steht nun auf dem letzten Platz des BMG-Wahlvorschlags, weil er nun für die Freien Wähler aus Bürgermeister kandidiert. Platz 2 belegt der 36-jährige Landwirt Markus Neuner aus Etzdorf, Sohn des BMG-Marktgemeinderats Josef Neuner. Der 62-jährige Großhandelskaufmann und Landwirt steht auf Listenplatz 9. Der 53-jährige Schreinermeister Norbert Grün aus Gößweinstein steht auf dem dritten Platz, der Marktgemeinderat Benno Beck aus Morschreuth folgt ihm auf Platz 4. Bürgermeister Zimmermanns Ehefrau Iris Zimmermann, die Chirurgin ist, kandidiert diesmal auch, und zwar auf Platz 5. Der jüngste Kandidat aller Gößweinsteiner Kommunalwahllisten ist der 18-jährige Schüler Moritz Distler aus Leutzdorf auf Listenplatz 10. Das Durchschnittsalter aller BMG-Kandidaten, darunter drei Frauen, liegt bei 43 Jahren. Wie Spitzenkandidat Marco Brendel erklärte, habe man eine "gute und engagierte Truppe", mit der man mindestens wieder drei Marktgemeinderäte stellen wolle.

Feuerwehrbedarfsplan

Als Kommandant der Feuerwehr Kleingesee und als Kreisbrandmeister im Landkreis Forchheim arbeite er viel mit Menschen zusammen. "In den letzten Jahren haben wir im Feuerwesen viel erreichen können", sagte Brendel. Ausschlaggebend dafür sei der Feuerwehrbedarfsplan gewesen, der im letzten Jahr aufgestellt wurde. "Da ich bei diesen Projekt eng mit Hanngörg Zimmermann zusammengearbeitet habe, schätze ich seine Menschlichkeit und sein fundamentales Fachwissen", erklärte Brendel. Dies sei für ihn auch ausschlaggebend gewesen, die BMG-Liste anzuführen. Der frischgebackene Familienvater möchte sich weiterhin in die Gesellschaft mit einbringen und den Markt Gößweinstein unter der Führung von Hanngörg Zimmermann weiter nach vorne bringen. Vor allem auch für junge Familien müsse die Gemeinde Gößweinstein attraktiv bleiben, damit sie die Möglichkeiten finden, sich hier niederzulassen und sich eine Zukunft aufzubauen. "Wir möchten mit unserer Liste das Möglichste erreichen und freuen uns gemeinsam auf die Zukunft", schloss Brendel sein Statement. Mit Marcel Zweck auf Platz 12 steht auch der Kommandant der Stützpunktfeuerwehr auf dem BMG-Wahlvorschlag. Im zukünftigen Marktgemeinderat wird die BMG eine Fraktion mit der FWG bilden.

Die Liste

Die BMG-Liste: Marco Brendel (Kleingesee), Markus Neuner (Etzdorf), Norbert Grün (Gößweinstein), Benno Beck (Morschreuth), Iris Zimmermann (Gößweinstein), Hans-Peter Wolf (Gößweinstein), Wolfgang Endres (Kohlstein), Roland Wolf (Gößweinstein), Josef Neuner (Etzdorf), Moritz Distler (Leutzdorf), Franz Keller (Gößweinstein), Marcel Zweck (Gößweinstein), Sabine Zalud (Gößweinstein), Anton Schreiber (Gößweinstein), Claudia Wiegärtner (Sachsendorf), Hanngörg Zimmermann (Gößweinstein); Claus Freund (Leutzdorf)