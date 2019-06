Fränkische Schweiz: Kletterer stürzt am Röthelfels zwölf Meter ab

Am Röthelfels zwischen Wannbach und Morschreuth ist am Montag ein Kletterer schwer verunglückt. Er wurde von den Bergwachten und einem Rettungshubschrauber aus dem felsigen und steilen Gelände gerettet.

Der junge Kletterer war laut Bericht der Bergwacht Forchheim am Nachmittag im Vorstieg zwölf Meter zu Boden gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Wie die ebenfalls eingesetzte Bergwacht Erlangen weiter mitteilt, war der Kletterer mutmaßlich vor der zweiten Zwischensicherung in die Tiefe gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf, Wirbelsäule und Becken zu. Aufgrund der zu befürchtenden Verletzungen und des Einsatzortes war der Rettungshubschrauber "Christoph 27" aus Nürnberg ebenfalls von der Rettungsleitstelle alarmiert worden.

Der Verunglückte wurde mit dem Luftrettungssack an der Außenwinde des Hubschraubers an der Unglücksstelle hochgezogen und zum Zwischenlandeplatz an einem nahe gelegenen Parkplatz geflogen.

"Christoph 27" in der Luft

Im Einsatz waren die Bergwachten Forchheim, Fürth und Erlangen, die Helfer vor Ort (HVO) Gößweinstein, die Polizei Ebermannstadt, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und der Notarzt Ebermannstadt sowie der Hubschrauber "Christoph 27" für die schnelle und schonende Rettung.

Die Rettungskräfte waren gegen 14.20 Uhr alarmiert worden. Die Bergwacht Erlangen fuhr mit drei Einsatzkräften von ihrem Dienstposten in Veilbronn an.