Fränkische Schweiz: Kerstin Hölzel als neue Gemeinderätin vereidigt

Die 45-jährige Erzieherin Kerstin Hölzel (SPD) aus Sattelmannsburg ist neue Marktgemeinderätin in Gößweinstein. Vereidigt wurde sie zu Beginn der Marktgemeinderatssitzung im "Haus des Gastes" von Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG). Die vierfache Mutter rückt für den verstorbenen Marktgemeinderat Jürgen Kränzlein für die SPD in das Gremium.Sie freut sich auf ihre ehrenamtliche neue Aufgabe und sagt selbst über sich: "Ich möchte mir mit Menschenverstand objektiv eine Meinung bilden und mit offenem Ohr für die Mitbürger deren Wünsche in die Ratsarbeit einfließen lassen."

Würdigung

Anschließend würdigte Bürgermeister Zimmermann Kränzleins große Verdienste für den Markt Gößweinstein und für das Allgemeinwohl. Kränzlein, der kürzlich im Alter von 75 Jahren verstarb, habe sich in außerordentlich vielfältigen Ämtern und Ehrenämtern in führenden Funktionen für das Wohl des Marktes Gößweinstein und seiner Bürger engagiert. So war der Jurist 35 Jahre Mitglied im Marktgemeinderat Gößweinstein und 21 Jahre Mitglied im Kreistag Forchheim. Für seine Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung wurde ihm 1997 die kommunale Dankurkunde des Bayerischen Staatsministers des Innern verliehen. 2013 wurde Jürgen Kränzlein die Bürgermedaille in Silber des Marktes Gößweinstein für seine außerordentlichen Verdienste verliehen. 1980 war er Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereins Gößweinstein. Dem Gründungsmitglied des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein, dessen Vorsitzender Jürgen Kränzlein von 2000 bis 2012 war, war maßgeblich zu verdanken, dass die Wiedereröffnung des Freibads 2011 erfolgte. Für seine Verdienste wurde er 2013 zum Ehrenvorsitzenden des Fördervereins ernannt. Mit vier Bürgern aus Gößweinstein erwarb Jürgen Kränzlein die Jugendherberge Gößweinstein. Nach dem Verkauf des Grundstückes, worauf dann das Seniorenzentrum Gößweinstein errichtet wurde, erfolgte die Gründung des Fördervereins "Zukunft Gößweinstein". In den Förderverein wurde der Verkaufserlös zu 100 Prozent eingebracht.

Für die Senioren

Auch als Seniorenbeauftragter des Marktes Gößweinstein fungierte Kränzlein seit 2014. Er gründete die Senioreninitiative "Gemeinsam statt einsam", deren Sprecher er war. Mit seinen Mitstreitern organisierte er regelmäßig Treffen und Exkursionen. Die Belange aller Senioren vertrat Jürgen Kränzlein auch entsprechend im Marktgemeinderat. Neben diesen herausragenden Funktionen war Kränzlein in vielen Vereinen aktiv. "Seine Persönlichkeit war dadurch geprägt, dass er eloquent, humorvoll, leidenschaftlich, sozial und vorausschauend einem jeden begegnete. Er war immer ansprechbar und freute sich, helfen zu können", sagte Zimmermann.

Ausschüsse neu besetzt

Anschließend mussten die Ausschüsse und Zweckverbände neu besetzt werden. Kerstin Hölzel wurde auf Vorschlag der SPD-Fraktion Mitglied im Tourismus- und Kulturausschuss, Stellvertreterin im Rechnungsprüfungsausschuss, dessen Vorsitz nun Tanja Rost (JuF) übernimmt, und Stellvertreterin im Schulverbandsrat. Neuer Stellvertreter im Wasserzweckverband der Wiesentgruppe ist Jonas Stielper. Aufgehoben wurde der einstige Beschluss zum Bebauungsplan "Büchenstock-Erweiterung". Ebenfalls Formsache war die Zustimmung zum Neubau der Schulsport- und Veranstaltungshalle in der zuvor stattgefundenen Bauausschusssitzung.