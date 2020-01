Fränkische Schweiz: Junge Bürger wollen "motivierte und engagierte Leute" im Ort halten

Der Einladung zur Aufstellungsversammlung der Gemeinderatsliste der Jungen Bürger (JB) für die Kommunalwahl am 15. März 2020 sind zahlreiche junge Leute ins "Gasthaus zur Linde" in Weingarts gefolgt. Da die Jungen Bürger ihren Ursprung in der Jungen Union (JU) haben, begrüßte der JU-Ortsvorsitzende von Weingarts und Kreisvorsitzende im Landkreis Forchheim, Philipp Ochs, die Teilnehmer und Gäste der Versammlung. Eingangs wurden auf einige wichtige Formalitäten hingewiesen und Edwin Rank als Leiter der Versammlung vorgeschlagen. Nach der Bestätigung durch die Versammlung führte dieser durch das Prozedere der Aufstellungsversammlung. Im Vorfeld der Versammlung waren durch den amtierenden JB-Gemeinderat Andreas Antes und den JU-Vorsitzenden Philipp Ochs 24 Kandidaten für die Liste gewonnen worden. Der ausgearbeitete Vorschlag wurde von der Versammlung ohne Gegenstimmen angenommen. Das Durchschnittsalter der Liste liegt mit 25,8 Jahren am Wahltag voll im Erwartungsbereich einer jungen Liste. Angestrebtes Ziel ist die Verteidigung der zwei derzeitigen Sitze im Gemeinderat von Kunreuth, damit man sich auch über März 2020 hinaus für die Belange der jungen Leute in der Gemeinde einsetzen könne. Ein zentraler Punkt der JB ist es laut Pressemitteilung, "motivierte und engagierte Leute im Ort halten zu können". Dafür bedürfe es entsprechender Baugrundstücke in den einzelnen Ortschaften, wofür die Jungen Bürger sich weiterhin einsetzen wollten.

Die Liste

Die JB-Liste: 1. Philipp Ochs, 2. Andreas Antes, 3. Johanna Antes, 4. Johannes Kaul, 5. Bernd Hauenstein, 6. Christiane Zimmermann, 7. Stefan Siebenhaar, 8. Jonas Theinert, 9. Florian Spörl, 10. Corina Kaul, 11. Oliver Baumann, 12. Christina Grau, 13. Maximilian Schmitt, 14. Thomas Kaul, 15. Caroline Schmitt, 16. Johannes Alt, 17. Johannes Bauer, 18. Sophie Zehner, 19. Stefan Beutner, 20. Katja Derrfuß, 21. Stefan Erlwein, 22. Lukas Zimmermann, 23. Georg Förtsch, 24. Lukas Galster; Ersatz: Benjamin Grau, Michaela Spörl