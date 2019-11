"Ich kann mir ein Leben ohne Blumen gar nicht vorstellen", sagt die 70-jährige Erika Pfändner aus Stücht und zeigt ein Bild von ihrem Garten und dem Blumenschmuck am Balkon. Sie ist eine der 40 Preisträger des alljährlichen Blumenschmuckwettbewerbs in der Marktgemeinde Heiligenstadt. Am Freitaga...