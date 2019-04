Fränkische Schweiz: Frau verunglückt am Röthelfels - Bergwacht mit Rettungsaktion

Gegen 12.10 Uhr wurde die Bergwacht Forchheim am Samstag zu einem Einsatz alarmiert. Unfallort war der Röthelfels. Meldebild war zunächst unklar. Es hieß "Einsatz in unwegsamem Gelände am Röthelfels". Die Erstversorgung der verunglückten Frau erfolgte durch die Helfer vor Ort (HVO) Gößweinstein, de Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Gräfenberg und den Notarzt aus Ebermannstadt. Mit den Bergwachtkollegen aus Fürth stabilisierte die Bergwacht Forchheim die Verunglückte im Bergesack und brachte sie auf der Gebirgstrage zum Rettungsfahrzeug der Bergwacht. Anschließend wurde die Frau dem Rettungswagen übergeben. Im Einsatz waren vier Bergwachtleute aus Fürth und acht der Bergwachtbereitschaft Forchheim. Einsatzende war gegen 14.25 Uhr.

Fränkische Schweiz: Einsatz am Sonntag bei Weißenohe

Am Sonntag gegen 13.45 Uhr wurde die Bergwacht Forchheim zu einem weiteren Einsatz alarmiert. Unfallort war in der Nähe der Felsformation Teufelstisch. Meldebild war eine gestürzte Wanderin in unwegsamem Gelände. Zusammen mit den Kollegen der Bergwacht Fürth wurde die Verunfallte im Bergrettungssack stabilisiert und gesichert. Die Frau wurde mit der Notärztin der Deutschen Luftrettung (DRF) vom Rettungshubschrauber aus dem Wald geholt. Der Abtransport erfolgte mit der Seilwinde des Rettungshubschraubers "Christoph 27". Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein Rettungswagen aus Erlangen, vier Bergwachtkräfte aus Fürth mit Einsatzleiter und vier Bergwachtler der Bereitschaft Forchheim. Einsatzende war gegen 16 Uhr.

