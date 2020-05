Fränkische Schweiz: Fliegerschule startet in eine neue Freiheit

Nach vielen Wochen des Stillstands aufgrund der Corona-Pandemie öffnet die Fränkische Fliegerschule Feuerstein am Montag, 11. Mai, wieder den Flugbetrieb am Flugplatz Burg Feuerstein nahe Ebermannstadt. Strenge Hygienemaßnahmen machen den Ausflug in den Frühlingshimmel sicher und erlauben ganz neue Perspektiven.

Normalerweise startet die Saison am Feuerstein im März. Dieses Jahr war jedoch nach wenigen Tagen schon wieder Schluss - als die Corona-Pandemie das ganze Land in die Knie und Häuser zwang. Der Ausflug auf den Flugplatz wurde plötzlich zu einer Ordnungswidrigkeit, die sogar mit einem Bußgeld bestraft werden konnte.

Nicht nur Motor- und Segelflugpiloten hatten dem Frühling entgegengefiebert, auch Ausflügler aus der Umgebung finden hier zu normalen Zeiten Ruhe, einen weiten Blick in die Fränkische Schweiz und nicht zuletzt eine Gastronomie für ein Feierabendbier oder einen Familiensonntag mit fränkischen Spezialitäten.

Am 11. Mai darf die Fliegerschule nun ihre Pforten wieder öffnen. Das neu verpachtete Flugplatz-Restaurant bot schon in den letzten Wochen Essen zum Mitnehmen an, bevor ab Mitte Mai schrittweise Normalbetrieb möglich sein soll.

Strenge Hygieneregeln

Strenge Hygieneregeln prägen das Bild des Flugbetriebs: Abstand, Maske, Desinfektion. "Das nehmen die Piloten gerne auf sich und sehr ernst. Hauptsache, sie dürfen wieder fliegen", sagt Tanja Adamski, seit Februar Betriebsleiterin der Flugschule. Sie hatte lange für eine frühere Öffnung des Betriebs gekämpft: "Flugsport ist Individualsport, in der Regel sitzen die Piloten alleine im Flugzeug. Der Flugplatz ist ein weitläufiges Gelände, Abstandsregeln sind problemlos einzuhalten. Wir sind außerdem kein Sportgelände, sondern ein Verkehrsflugplatz. Für uns und unsere Kunden war das eine sehr schwere Zeit."

Auch wirtschaftlich habe es die Flugschule - wie viele andere - schwer getroffen: Die Umsatzverluste aus fast zwei Monaten seien in einem Sommer nicht mehr aufzuholen. Die sieben Angestellten wurden trotzdem weiter beschäftigt.

Das Team des Vereins blickt nach vorne, wie Adamski erklärt: "Jetzt freuen wir uns darauf, dass unsere Flugzeuge endlich wieder in der Luft sind, dass die Menschen bei uns dem Alltag entfliehen können." Für Erlebnisflüge sind im Büro der Flugschule Gutscheine zu erwerben.