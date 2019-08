Viel war geboten am Sonntag, dem letzten Tag des 43. Altstadtfests in Ebermannstadt. Sehr viele Besucher kamen, um das Fest bei schönstem Wetter zu erleben und zu genießen. Bekannte und Freunde treffen, sich informieren an den Verkaufsständen, einfach dabei sein - das war die Devise für vielen Besuche, die vom späten Vormittag an in die Ortsmitte von Ebermannstadt strömten. Mit zahlreichen Marktständen und Anlaufstellen sowie einer Menge Programm zeigte sich diese besondere Mischung aus Volksfest und Markttreiben für jedes Alter, für jedes Interesse und jeden Geschmack attraktiv. Zu sehen gab es vieles, nicht nur für die Kinder. Die Schattenplätze waren sehr schnell belegt. Die fränkischen Spezialitäten wie "Schäuferla", Bratwurst und Schweinebraten im Angebot der Gastronomen rund um den Marktplatz fanden reichlich Abnehmer bei den Gästen aus nah und fern. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot durch Pizza und türkische Gerichte. Bei den sonnigen Temperaturen musste auch der Flüssigkeitshaushalt stimmen. Für alkoholfreie Getränke, Cocktails und Weine war ebenso gesorgt wie für ein Angebot unterschiedlichster Biersorten. Wer Lust hatte, in historischen Zügen zu fahren und die Landschaft des Wiesenttals zu genießen, konnte mit der Dampfbahn von Ebermannstadt nach Behringersmühle fahren. Stimmungsvoll wurde das Altstadtfest von den Kirchehrenbacher Musikanten beim Frühschoppen unterhalten. Die Stimmung wurde am Nachmittag auf der Marktplatzbühne durch die Blaskapelle Kirchenbirkig weiter angeheizt. Besucher blieben mit guter Laune bis in die Abendstunden. Es war ein rundum gelungenes Altstadtfest.