Fränkische Schweiz: Der "Bärenturm" erstrahlt

Die Bärnfelser Burgruine war am Walpurgisabend gut besucht, denn die Ortsgruppe des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) hatte zu einem "Treppenseidla" eingeladen. Anlass war die Fertigstellung und Anbringung der neuen Verbindungstreppe vom Plateau in das ehemalige obere Stockwerk der Ruine.

Die alte hölzerne Treppenanlage war sichtbar in die Jahre gekommen und entsprach nicht mehr den Sicherheitsvorschriften. Durch die Schlosserei Brendel in Wolfsberg wurde eine langlebige Edelstahlkonstruktion eingebaut, wie sie auch in ähnlicher Form auf der Ruine Neideck in Streitberg zu finden ist.

Auf Initiative des FSV Bärnfels wurde die Ruine im Winter nochmals deutlich freigelegt und ist nun wieder zum gut sichtbaren Wahrzeichen für den Ort geworden.

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der FSV-Ortsgruppe wollte man das "alte Schloss", wie die Ruine liebevoll im Ort genannt wird, besonders ins rechte Licht rücken. Und so wird das alte Bauwerk für vier Wochen in den Abendstunden beleuchtet sein.

Bei einem wärmenden Feuer stieß man gemeinsam auf die neue Treppe und die festliche Illumination an, die den imposanten Charakter des sogenannten "Bärenturms" unterstreicht.

Am kommenden Samstag, 4. Mai, findet um 18 Uhr ein Dankgottesdienst in der Bärnfelser Kirche mit anschließendem Zug zur Grundschule statt, wo das 50-jährige Bestehen der FSV-Ortsgruppe gefeiert wird. Für die Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Die Jubiläumsfeier

Ablauf: Samstag, 18 Uhr Festgottesdienst mit Pfarrer Werner Wolf in der Kirche Maria Schnee in Bärnfels; 19 Uhr kleiner Festzug mit dem FSV-Hauptvorsitzenden und Schirmherrn Reinhardt Glauber, Ehrengästen und Vereinsabordnungen von der Kirche zur Bänrfelser Schule, begleitet von der Jugendblaskapelle Obertrubach; 19.30 Uhr Festkommers in der Schule mit Grußworten und Ehrungen umrahmt von fränkischer Musik durch "Manni und seine Rebellen"; fürs leibliche Wohl sorgt der FSV Bärnfels.