Fränkische Schweiz: Das achte Eichertreffen rückt näher

Zwei Jahre Wartezeit sind vorbei: Das achte Eichertreffen in Affalterthal findet am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, statt. Es steht wieder unter dem Motto "Eicherfreunde Affalterthal helfen". In diesem Jahr wird die Elterninitiative krebskranker Kinder Erlangen mit dem Erlös aus der Verlosung eines Eicher-Traktors "Tiger II" im Wert von 10.000 Euro unterstützt. Los geht es am Samstag um 15 Uhr. Auf drei Hektar Fläche wird es Bodenbearbeitung mit verschiedenen Eicher-Anbaugeräten geben. Ab 18 Uhr findet ein Eicher-Zeltgottesdienst statt, und ab 20 Uhr spielen die "Leutenbacher Musikanten" auf. Am Sonntag geht es richtig rund: Ab 11.30 Uhr gibt es erstmal Mittagessen mit fränkischen Braten, ab 12 Uhr dann wieder Feldvorführungen, Bulldog-Ziehen an schweren Radladern, ab 13 Uhr spielen die "Trunstadter Musikanten". Um 15 Uhr folgt der erste Höhepunkt: Die Eicherrundfahrt durch das Dorf, und ab 16.30 Uhr wird der Eicher verlost. Als zweiter Preis winkt ein Eicher-Beetpflug, und als dritten Preis gibt es ein Holzmacher-Set. Lose zum Preis von einem Euro können am gesamten Festwochenende vor Ort von mobilen Verkäufern erworben werden.

Bei der Firma Eicher gearbeitet

Daneben gibt es einen Motorenlehrgang mit Anton Glasl, der viele Jahre lang bei der Firma Eicher gearbeitet hat. Die Gäste können gegen einen kleinen Unkostenbeitrag Kartoffeln graben. Stände gibt es von den Eicherfreunden aus Forstern und dem Schwarzwald. Vor zwei Jahren waren es rund 5000 Menschen, die sich im Dorf mit seinen knapp 450 Einwohnern trafen und die 200 Original-Eichertraktoren bestaunten. Für dieses Jahr rechnet man mit genauso vielen Leuten, wenn das Wetter mitspielt. Für Kinder gibt es Geschicklichkeitsspiele auf selbstfahrenden Eicher-Mini-Bulldogs, eine Strohhüpfburg und Kinderschminken.