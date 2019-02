Fränkische Schweiz: Christliche Motive nach eigenen Ideen zieren Osterkerzen

Die Gesellschaft lebt oft von "fleißigen Bienen" im Hintergrund, Helfern und Idealisten, die sich unauffällig in ihren Dienst stellen. So finden sich im kleinen Saal des Pfarrheimes von Leutenbach seit kurzem etwa 13 Bastler zusammen, um Osterkerzen kunstvoll zu dekorieren. Sie können ab dem Palmsonntag in der Pfarrkirche erworben werden. Treibende Kraft ist Gerlinde Götz. Seit Weihnachten bereitete sie christliche Motive nach eigenen Ideen und sonstigen Quellen vor, die sie in Schablonen als Vorlagen anfertigte. Die Motive werden aus Wachsscheiben ausgeschnitten und auf Kerzen kreativ angebracht. 150 Osterkerzen und weitere 240 große Kerzen werden so mit viel Geduld und Hingabe geschmückt. Es ist bemerkenswert, wie sich alle Altersgruppen, von Ministranten angefangen, hier zu einer Gemeinschaft für ein Ziel zusammenfinden: Die Aktion hat auch einen finanziellen Hintergrund, wie Kirchenpflegerin Erika Roth erklärt. Ab Mai 2019 stellt die große Orgel der Pfarrkirche St. Jakobus bis voraussichtlich Ende des Jahres ihren Dienst ein. Dann wird sie zerlegt und gründlich überholt werden. Der Erlös der Osterkerzen ist ein kleiner Beitrag zur Bewältigung eines finanziellen Kraftakts.