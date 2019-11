Fränkische Schweiz: Christiane Meyer führt die NLE-Liste an

Eine große Anzahl von Mitgliedern der Neuen Liste Ebermannstadt (NLE) begrüßte die Vorsitzende, Bürgermeisterin Christiane Meyer, bei der Aufstellungsversammlung für die Stadtratswahl 2020 im Saal der "Sonne 29". "Ich freue mich auf die kommende Wahlkampagne", sagte sie, "auch weil ich sehr gerne an die Aufbruchstimmung und die gemeinsamen Aktionen vor sechs Jahren denke."

Der Versammlungsleiter Erwin Horn dankte allen, die sich bereit erklärt hatten, auf der NLE-Liste zu kandidieren. "Besonders erfreulich ist", sagte er, "dass von 20 Listenplätzen immerhin neun mit Kandidatinnen besetzt sind. Ein Zeichen, dass die Neue Liste ernst macht bei den Mitgestaltungsmöglichkeiten für Frauen."

Als Eckpunkte politischer Arbeit am Ort nannte er die Gemeinsamkeit der Ortsteile und Wohnviertel, der unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen, auch der unterschiedlichen politischen Gruppierungen. Sachbezogenes Denken und Handeln sollte laut Pressemitteilung den Vorrang haben, persönliche Vorbehalte in den Hintergrund treten. Gemeinsamkeit sollte auch die Arbeit der NLE prägen, gegenseitige Achtung, gegenseitige Hilfe und füreinander einzustehen. Als weitere wichtige Grundsätze nannte er Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, Standfestigkeit in Konflikten und über allem das Eintreten für eine nachhaltig gesicherte gute Zukunft für Ebermannstadt und seine Bürger.

Die Liste

Die NLE-Stadtratsliste: 1. Christiane Meyer, 2. Erwin Horn, 3. Susanne Löser, 4. Christian Kiehr, 5. Andrea Hutzler, 6. Bernhard Hübschmann, 7. Anett Doppelstein, 8. Wolfgang Mehrer, 9. Silke Distler, 10. Hans-Jörg Gebhardt, 11. Pia Herrmann, 12. Philipp Bäumler, 13. Kathrin Hammerschmidt, 14. Gabriel Hetz, 15. Johanna Krause, 16. Dominic Mayer, 17. Katja Metschnabl, 18. Frank Ruhland, 19. Gerhard Forkel, 20. Christian Schlee; Ersatz: David Vollmer, Christoph Berger, Markus Kriegl und Peter Hübschmann.