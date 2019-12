Fränkische Schweiz: Bürgermeister Bernd Drummer peilt zweite Amtszeit an

Die Liste Bürgergemeinschaft Wiesenthau (BG) traf sich im Gasthaus "Zur Eisenbahn", um ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen im März 2020 zu bestimmen. Otto Roppelt übernahm die Versammlungsleitung, Franziska Kaul und Benedikt Bartosch unterstützen Roppelt bei der Wahlleitung. Als Erstes stand die Wahl des Bürgermeisterkandidaten an. "Bernd Drummer machte einen guten Job, ich schlage ihn deshalb wieder vor", meinte Gerhard Lassner. Der amtierende Bürgermeister Drummer, 49 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, Kaufmann, stellte sich kurz vor. Er war vor sechs Jahren als Bürgermeister auf Hans Weisel gefolgt. "Ich nahm die Arbeit an und wir haben viel geschafft", stellte er fest. Im Gemeinderat sei es immer ein Miteinander, unabhängig von den Listen, gewesen. Projekte wie die Erweiterung des Kindergartens und des Spielplatzes, das Baugebiet Binzig, die energetische Sanierung der Grundschule, die Dachsanierung des Rathauses oder die Fassadengestaltung des Rathauses seien nur einige von vielen bedeutenden realisierten Projekten. Dazu kämen Projekte wie eine optimierte Trinkwasserversorgung, und auch die Breitbandversorgung stehe gut da. Und Drummer hat noch viel vor. Dazu zählen unter anderem die Sanierung des alten Rathauses in Schlaifhausen, eventuell ein Bürgerhaus und ein Konzept für den Einstieg in die Dorferneuerung. Nicht zuletzt liege ihm die Stärkung der Dorfgemeinschaft am Herzen. Alle mitnehmen und die Transparenz pflegen, nennt er Herzensanliegen. "Die große Linie im Gemeinderat passt, der Gemeinderat hat 95 Prozent aller Entscheidungen mitgetragen", stellte Drummer fest. "Ich habe weiter Freude am Amt und möchte gerne weitermachen, möchte unseren Heimat- und Lebensraum weiterentwickeln", schloss er sein Plädoyer. Die Anwesenden bestätigen ihn mit 100 Prozent der Stimmen als ihren Kandidaten. Nicht minder glatt verlief die geheime Wahl der Kandidaten auf der Liste, die vorbereitet war. "Wir haben eine Liste mit vielen jungen Leuten, die dazu auch viele Berufe repräsentieren", freute sich Otto Roppelt. Das Durchschnittsalter aller Kandidaten liegt bei 38 Jahren. Auf eigenen Wunsch werden die langjährigen Gemeinderäte Josef Weisel und Hans Böhmer ausscheiden. Zu Beauftragten des Wahlvorschlags wurden Bernd Drummer und Gerhard Lassner bestimmt.

Die Liste

Die BGW-Kandidaten: 1. Bernd Drummer, 2. Gerhard Lassner, 3. Silke Wolfrum, 4. Benedikt Bartosch, 5. Tobias Lassner, 6. Otto Roppelt, 7. Franziska Kaul, 8. Stefan Pislcajt, 9. Max Zametzer, 10. Sascha Brenner, 11. Christine Kammerer, 12. Max Stilkerich, 13. Gerhard Kaul, 14. Philipp Präger, 15. Stefan Uttenreuther, 16. Johannes Egelseer, 17. Sebastian Zametzer, 18. Christine Koller.