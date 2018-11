Fränkische Schweiz: Budenzauber und Glühweinduft in Kleingesee

Zum fünften Mal findet am Wochenende vor dem ersten Advent der Kleingeseer Adventsmarkt mit Krippenausstellung rund um die Herz-Jesu-Kirche statt. Ein adventlich dekorierter Markt, fränkische Krippen, weihnachtliche Arrangements, Speisen sowie Glühwein laden die Besucher zum Verweilen ein. Beginn ist am Samstag, 24. November, mit einem feierlichen Gottesdienst um 18 Uhr in der Kirche. Im Anschluss öffnen die Krippenausstellung und der Adventsmarkt. Am Sonntag, 25. November, warten ab 13 Uhr zahlreiche Fieranten mit ihrem Angebot aus adventlichen Arrangements, Deko, Holzarbeiten, Strickarbeiten, Lampen, Gestecken und Kränzen auf die Besucher. In der Herz-Jesu-Kirche können ab 13 Uhr die Krippen der Krippenausstellung besichtigt werden.

Ebenfalls ab 13 Uhr ist der Krippenbaumeister Karl-Heinz Exner aus Bischberg bei Bamberg Gast auf dem Kleingeseer Adventsmarkt. Der mehrfach ausgezeichnete Krippenbaumeister, der mit seinen Krippen bereits die ganze Welt bereist hat, gibt Interessierten Einblicke in die Kunst des Krippenbauens. Auch wird es seine bekannten Laternenkrippen und wechselnde Krippeneinsätze zu kaufen geben.

Chorkonzert

Um 14 Uhr laden die Kleingeseer Chöre zum Chorkonzert in die Herz-Jesu-Kirche ein. Mitwirkende sind neben dem Kinderchor Kleingesee "Chorios" der MGV Kleingesee, Elena Kohlmann am Piano sowie Tobias Dörres an der Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Ab 14 Uhr findet in der Sakristei der Kirche ein Kinderprogramm für die kleinen Gäste statt. Dort kann gebastelt, gewerkelt und so manches Geschenk gestaltet werden.

Um 17.30 Uhr werden fünf gespendete "Firmen-Weihnachtsbäume" an die Besucher verlost. Untertags können zum Preis von je zwei Euro Lose für die Firmen-Weihnachtsbaumverlosung erworben werden. Die jeweils zur Verlosung weihnachtlich geschmückten echten Christbäume sind mit zahlreichen Geschenken und Preisen von einheimischen Firmen geschmückt. Der Erlös des Marktes ist für die Herz-Jesu-Kirche in Kleingesee bestimmt.