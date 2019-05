Fränkische Schweiz: Betrunkener übersieht Motorradfahrer

Beim Überqueren der Kreisstraße FO 36 (Mittelehrenbach - Thuisbrunn) im Bereich Mittelehrenbach hat am frühen Samstagabend ein 73-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen.

Der Ford-Fahrer wollte dabei von einem Feldweg in den gegenüberliegenden Feldweg fahren und stieß mit dem 43-jährigen Zweiradfahrer zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher betrunken war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert von circa 1,3 Promille. Der Biker wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro.