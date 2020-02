Fränkische Schweiz: Baumarkt eröffnet in Gößweinstein

Der "Sonderpreis"-Baumarkt eröffnete am Montagmorgen pünktlich um 8 Uhr seine 274. Filiale im ursprünglichen Lidl-Markt Gößweinstein, wo zuletzt nur noch die Metzgerei Wehrfritz eine Filiale betrieben hatte. Die Verkaufsfläche im Gebäude ist 650 Quadratmeter groß. Hinzu kommt eine Außenverkaufsfläche von 170 Quadratmetern. "Endlich geht es los, wir freuen uns, in Gößweinstein zu sein", sagte der Bezirksleiter Johannes Merklein bei der Eröffnung des Baumarkts. Wie sehr sich die Gößweinsteiner auf einen Baumarkt freuten, zeigte die starke Frequentierung am Montagmorgen. Zahlreiche Kunden kamen, um aus dem umfangreichen Sortiment, welches sich von Eisenwaren, Werkzeug, Schrauben, Autozubehör, Sanitär-, Maler-, Garten-, Haushalt-, Fahrrad-, Elektro- bis Campingartikel erstreckt, ihre Einkäufe zu tätigen. Zur Eröffnung kam auch Gerlinde Vogelsang aus Dinkelsbühl, die als Investorin und Eigentümerin des Grundstücks und des Gebäudes die Ansiedlung des Baumarkts ermöglicht hat. "Wir sind froh, einen guten und soliden Partner für den Standort in Gößweinstein gefunden zu haben, der eine sinnvolle Ergänzung des vorhandenen Angebots in Gößweinstein vornimmt", meinte Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG), der sich erfreut darüber zeigte, dass durch die gemeinsamen Anstrengungen wieder ein Leerstand in Gößweinstein belebt werden konnte.