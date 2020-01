Nach über 40 Jahren: Apotheke in der Fränkischen Schweiz muss schließen

Paukenschlag im Markt Wiesenttal: Die seit 1978 bestehende Markt-Apotheke in Muggendorf schließt zum Quartalsende. Dies wurde während der Marktgemeinderatssitzung bekanntgegeben. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Bürgermeister Helmut Taut (FWW) und der gesamte Marktgemeinderat bedauern die Apothekenschließung außerordentlich. In Muggendorf geht das Gerücht, dass die Apotheke schließt, schon länger um. Die beiden Apothekerinnen Birgit Rosbigalle und Martina Seuberth bestätigten nun gegenüber inFranken.de ebenfalls mit größtem Bedauern, dass sie ihre Apotheke schließen müssen.

Apotheke in Muggendorf muss schließen - wie viele im ländlichen Raum in Deutschland

Sie hätten gerne weitergemacht. Mehrere Gründe zwingen sie aber zu dem Schritt, ihr Geschäft zu schließen. "Fast jeden Tag schließt in Deutschland eine Apotheke. Im Jahr 2018 gab es 422 Schließungen, die meisten davon in ländlichen Gebieten, und die Zahl steigt weiter", sagt Apothekerin Martina Seuberth.

Suche nach Nachfolger scheitert: Nicht einmal geschenkt wollte jemand die Einrichtung haben

Doch warum sind besonders Land-Apotheken von einer Schließung bedroht? Qualifizierte Fachkräfte und eventuelle Nachfolger zu finden, sei zunehmend schwieriger. Es finde sich einfach kein Nachwuchs, weil besonders ländliche Gebiete für junge Leute unattraktiv erscheinen würden, sagen die beiden Apothekerinnen, die alles versucht hätten, einen Nachfolger zu finden. Doch nicht einmal geschenkt wollte jemand die Einrichtung der Apotheke haben.

Hohe Kosten für Notdienste belasten kleine Apotheken

Einer der Gründe für ihren Schritt sind die hohen Kosten für die häufigen Notdienste in der Nacht und vor allem an den Wochenenden. Dies ist vom Gesetzgeber so vorgeschrieben, belastet aber gerade kleinere Apotheken auf dem Land unwahrscheinlich. "Die Versorgung der Bürger muss sichergestellt werden, und in dünn besiedelten Gebieten wie unserem hat die Apotheke alle acht Tage Notdienst. Was natürlich auch an vielen Feiertagen und Wochenenden Notdienst bedeutet", erklärt Birgit Rosbigalle. Denn da muss rund um die Uhr eine Apothekerin anwesend sein, auch wenn meist niemand kommt und ein Medikament braucht.

Gesetzesänderungen führen zu deutlich höherem Arbeitsaufwand