Fränkische Schweiz: Anna-Lena I. vom Rosengarten und Felix I. vom Schlehdornweg regieren

Die 28-jährige Gärtner- und Floristmeisterin Anna-Lena Wiedow aus Gößweinstein und der 29-jährige Zimmermann Felix Schäfer aus Waischenfeld sind das neue Gößweinsteiner Faschingsprinzenpaar. In der Faschingszeit tragen sie die adeligen Namen Anna-Lena I. vom Rosengarten und Felix I. vom Schlehdornweg. Wenn auch etwas verspätet ist das Rathaus nun in Narrenhand.

Mit einem großen Aufgebot an Garden stürmten die Narren der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein mit Faschingspräsident Stephan Dresel und Narrenchef Bernhard Bauernschmitt an der Spitze das Gößweinsteiner Rathaus nach der Abendmesse in der Basilika und rissen die Macht für die fünfte Jahreszeit an sich.

Nach elf Böllerschüssen stürmten die vielen Gardemädchen überfallartig ins Rathausinnere und entrissen dem Zweitem Bürgermeister Georg Bauernschmidt (SPD) den Rathausschlüssel und die Marktkasse. Anschließend hissten sie die Narrenkübel-Fahne auf dem Rathausbalkon als Zeichen der Rathausbesetzung. Auf den sonst obligatorischen Narrenstreich wurde diesmal verzichtet, weil Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) bei den vorabendlichen Feierlichkeiten zum Totensonntag in Kleingesee weilte.

Nach der Rathauseroberung zog der große Narrentross mit musikalischer Begleitung zum Vereinslokal Café Greif, um die Narrendämmerung zu feiern.