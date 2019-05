Fränkische Schweiz: 39-Jährige übernimmt CSU-Vorsitz in ihrem "Wohlfühlort"

Diana Könitzer ist die neue Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Pretzfeld. Die 39-jährige Egloffsteinerin lebte über zehn Jahre lang in Pretzfeld und ist die Nachfolgerin von Frank Geiger. "Pretzfeld ist mein Wohlfühlort", meint sie und erzählt, dass sie seit Jahren Mitglied in der Singgemeinschaft Pretzfeld und im Sportverein ist. Außerdem engagiert sie sich bei der evangelischen Kirchengemeinde Wannbach. "Mir ist wichtig, etwas Positives zu bewegen", sagt Diana Könitzer, die schon immer politisch interessiert war. Ihre Mutter war zum Beispiel als Stadträtin tätig. "Ich wurde halt durch die Familie geprägt. Welche Wichtigkeit Politik und Stabilität haben, ist mir allerdings erst später klar geworden", erklärt sie. Wegen der stabilen Werte sei sie dann auch der CSU beigetreten. "Gerade als Mutter weiß man, dass das wichtig ist; aber auch Toleranz und Offenheit für Neues", so Diana Könitzer. Sie möchte für die Menschen da sein und vieles zum Positiven verändern. "Ich höre zu und will etwas gestalten", erklärt sie. Zudem wurde sie am vergangenen Freitag als Beisitzer in den Kreisvorstand gewählt. Der Forchheimer CSU-Landtagsabgeordnete Michael Hofmann freut sich, dass Diana Könitzer im Ortsverband Pretzfeld als Ortsvorsitzende Verantwortung übernimmt. Er sagt: "Sie hat eine frische, dynamische Art, von der ich mir zusätzlichen Schwung nicht nur auf Ebene des Ortsverbandes erwarte."