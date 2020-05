Fordern finanzielle Unterstützung: Forchheimer Touristikerinnen zeigen Gesicht in Berlin

Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft hart - auch und vor allem die Reisebranche. Die fühlt sich in der Krise alleine gelassen. Am Mittwoch trafen sich daher wieder mehr als 700 Demonstrierende in der Hauptstadt ein, um sich unter dem Motto "Gesicht zeigen" Gehör zu verschaffen und finanzielle Hilfen einzufordern. Mit dabei: Mitarbeiterinnen der Tui-Reisecenter Mäx in Forchheim und Höchstadt.

"Wir sind mit großer Hoffnung nach Berlin gefahren", sagt Simone Gengler. Sie mischte sich zusammen mit Kollegin Sandra Virkus, Chefin Monika Mäx und dem Sänger Felix Pfeffermann unter die Demonstrierenden am Berliner Reichstag. Letzterer war selbst einmal Auszubildender in Forchheimer Reisebüro und unterstrich die Forderungen der Touristiker nach schnellen und nicht rückzuzahlenden Beihilfen mit einer eigens verfassten Hymne.

"Seitens der Politik wurde uns viel Hoffnung und Verständnis suggeriert", sagt Gengler. "Doch die Verhandlungen sind vertagt. Das ist blanker Hohn." Sie ist enttäuscht, lässt sich aber nicht unterkriegen. Sie und ihre Kolleginnen waren bislang bei jeder Demo dabei - und machen zur Not weiter.