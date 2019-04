26 Jahre lang, von 1990 bis März 2016, leitete Franz Stumpf die politischen Geschicke in Forchheim, ehe ihn sein Gesundheitszustand zwang, den Posten des Oberbürgermeisters aufzugeben. Drei Jahre lang führte Stumpf den Kampf gegen den Krebs, der sich letztendlich als stärker erwies. Franz Stumpf - Ehemann, dreifacher Vater und Großvater - verstarb nun, knapp vier Monate vor seinem 69. Geburtstag.

Forchheim: Alt-OB Stumpf stirbt mit 68 Jahren

"Dynamisch, zupackend, vorausschauend": So hatte Bezirkstagspräsident Günther Denzler den Forchheimer Altbürgermeister umschrieben, als er ihm im Herbst vergangenen Jahres die Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken verlieh. Stumpf habe " in den vergangenen drei Jahrzehnten immens viel" für die Stadt Forchheim geleistet. Stumpfs Tochter Julia erklärte zu diesem Anlass: "Es ist beeindruckend, wie er seine Ziele verfolgt, sein Kämpferwille, und dass er seinen Humor nie verliert." Es ist zu wünschen, dass der 68-Jährige sich diese Eigenschaften bis zum Schluss bewahrte.

1990 war das CSU-Mitglied Franz Stumpf zum ersten Mal für die Wählerinitiative Unabhängiger Oberbürgermeister (WUO ) zum Oberbürgermeister der Stadt Forchheim gewählt worden. Er hatte damals in der Stichwahl gegen den offiziellen CSU-Kandidaten Eduard Nöth gewonnen. 2002 wurde er jeweils erstmals in den Kreistag und 2003 in den oberfränkischen Bezirkstag gewählt. Stumpf war Vorsitzender der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, des BRK-Kreisverbandes Forchheim und des VfB Forchheim, Vorstandsmitglied von Medical Valley EMN e.V. sowie Mitglied beziehungsweise Vorsitzender mehrerer Aufsichtsräte und Zweckverbände.