Forchheimerin ist mit 90 noch aktiv bei der Gymnastik

Im Januar durfte der Vorstand des SV Buckenhofen ihrem langjährigen Ehrenmitglied Julie Dittrich zum 90. Geburtstag gratulieren. Das alleine wäre in der heutigen Zeit, in der die Menschen immer älter werden, vielleicht noch gar nicht so bemerkenswert. Doch dass Julie mit ihren 90 Jahren auch noch jeden Mittwoch um 18 Uhr zu ihrer SVB-Gymnastik geht, beeindruckt nicht nur die Gratulanten des Vorstands sehr. Auch alle Gymnastinnen der Mittwochsgruppe sind begeistert von ihrer Julie. "Sie ist für uns alle ein Vorbild. Das wollen wir auch schaffen" , so die einhellige Meinung der 74- bis 86-jährigen Kolleginnen von Julie. Besonders geschätzt wird die Älteste der aktiven Seniorengruppe außerdem für ihre stets gute Laune und dass sie dank ihres Humors immer zu einem Späßchen aufgelegt ist. Dabei nimmt Julie Dittrich sich verschmitzt lächelnd auch gerne mal selbst auf die Schippe und meint schlagfertig: "Ich fühle mich auch nicht wie 90, nur in den Spiegel darf ich halt nicht schauen." Auch an diesem Mittwoch nach ihrem runden Geburtstag ließ es sich Julie nicht nehmen, zu ihrer Gymnastik zu gehen. Auf die Frage, warum sie noch dabei ist, antwortet sie sehr schnell: "Ich gehe zwar nicht mehr so viel unter Leute, aber auf meinen Mittwoch freue ich mich. Ich kenne alle schon so lang und es ist immer eine schöne Runde. Und abgeholt werde ich auch." Julie ist schon seit kurz nach der Gründung der Gymnastikgruppen beim SVB aktiv und wurde damals in den 70ern von ihrer Schwester Gunda motiviert mitzugehen. Seitdem gehört sie zum festen Stamm der Mittwochsgruppe. Zusammen sind die derzeit 13 Teilnehmerinnen übrigens 1029 Jahre alt und haben allesamt noch Spaß daran, sich mit Ball, Reifen und Theraband beweglich zu halten. Weiter so, das ist klasse!