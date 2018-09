Forchheimer wollen laufen und dabei Müll sammeln

Ziel der Aktion ist es, Forchheim von hässlichem Abfall zu befreien, und die Teilnehmer sollen sich bei dem lauf gleichzeitig fithalten.

Was ist Plogging überhaupt? Plogging wurde 2016 in Schweden erfunden. Es kommt von "plocka" (schwedisch für "aufheben") und Jogging. Wie der Name schon sagt, trifft man sich dabei zum Joggen und befreit auf dem Weg Stadt und Landschaft von unschönem Abfall.

Der erste Forchheimer Plogging-Lauf soll am Samstag, 13. Oktober, stattfinden. Es ist jeder eingeladen mitzumachen. Die Teilnehmer treffen sich ab 11 Uhr am Rathausplatz. Zu Beginn gibt es eine kurze Einweisung und dann geht es auch schon los. Der Lauf wird insgesamt etwa eineinhalb Stunden dauern.

Organisator ist Matthias Hösch, der auch schon die Fotografieaktion "Forchheimshots" ins Leben gerufen hat. "Mit der Umsetzung dieser Idee wollen wir auch ein Zeichen setzten, dass man die Augen in unserer schönen Stadt auch zum Thema Umweltschutz offenhalten kann und nicht einfach daran vorbeilaufen sollte. Es ist ganz einfach, zusammen zu helfen und für sich und der Umwelt etwas Gutes zu tun", erklärt Hösch. Nach dem Start am Rathaus laufen die Teilnehmer durch die Stadtparks in Forchheim laufen, um sich am Ende gegen 12.30 Uhr wieder am Rathausplatz zu treffen. Coach Toni von "Toni's Micro Studio" wird bei den Stopps immer wieder mit kleinen Übungen zeigen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, sich beim Aufheben richtig zu bücken und wieder aufzurichten. Er erläutert: "Als Personal Fitness-Trainer und Laufcoach bin ich viel in unseren Stadtparks und auf der Sportinsel aktiv. Mein Anliegen ist es, den Forchheimern von Jung bis Alt ein sauberes Umfeld zu schaffen, so dass sie ihre Freizeit genießen können. Joggen und Abfälle einsammeln ist daher eine klasse Aktion, die ich sehr gern unterstütze."

Weitere Unterstützung gibt es von den Jungen Bürgern (JB). Diese versorgen die Läufer mit der Ausrüstung: Jeder bekommt reichlich Müllbeutel und Handschuhe, damit das Ganze auch hygienisch bleibt. Sebastian Hösch aus dem Vorstand der JB führt aus: "Als Junge Bürger der Stadt Forchheim packen auch wir mit an, dass sich jeder in unserer Herzensstadt wohlfühlt. Dass man sich dabei auch noch sportlich betätigen kann, finden wir eine richtig gute Idee."