Forchheim vor 39 Minuten

Wohltätigkeit

Forchheimer will Gesellschaft etwas zurückzugeben: 2600 Euro für Behinderte

Ein Forchheimer hat die Bar-Revue "Henry waits for us" mit einem guten Zweck verbunden: So kamen 2600 Euro zugunsten der Lebenshilfe-Werkstätten zusammen.