Forchheimer Unterstützer: Sie helfen den Nachbarn durch die Krise

Immer mehr Einschränkungen treffen die Forchheimer Bürger. Die Zahl der Corona-Infizierten steigt täglich an. Die Menschen sind aufgerufen, zu Hause zu bleiben - gerade für ältere Leute ist die Gefahr noch größer. Deshalb ist nun Hilfe gefragt. Die Bereitschaft in der Bevölkerung, andere zu unterstützen ist groß. In den sozialen Netzwerken finden sich viele Bilder und Videos, wie Menschen Zettel in der Nachbarschaft aufhängen und ihre Hilfe anbieten. Auch in Forchheim. Drei junge Frauen aus der Kreisstadt haben eine solche Aktion gestartet.

Vorbild auf Social Media

"Ich bin über Instagram auf solche Aktionen aufmerksam geworden. Und ich dachte mir, das können wir in Forchheim auch machen", sagt Katharina Elsässer. Sie sprach mit ihren beiden Freundinnen Lena und Amelie über die Idee und die drei Mädchen starteten ihre Aktion.

Auf Flyern bieten sie ihre Hilfe an. "Wir helfen Ihnen gerne. Mit Einkäufen, Postgängen, Hundeausführen und so weiter", steht auf dem Flyer. Zusätzlich würden sie auch noch Kinder betreuen, das war die Idee von Lena.

Die Elftklässlerinnen der beiden Forchheimer Gymnasien spielen seit vielen Jahren gemeinsam in Reuth Fußball. Durch die Schulschließungen und das nicht stattfindende Training haben die Mädchen viel Zeit. Zeit, die sie sinnvoll nutzen wollen. "Wir können gerade nicht viel machen, also helfen wir denen, die Hilfe brauchen. Da können wir etwas Gutes tun", beschreibt Katharina ihre Beweggründe.

Denn das Online-Lernprogramm, das aktuell die Schule ersetzen soll, funktioniert nicht so, wie es sollte. "Unsere Lehrer wollen uns nun per Mail Lernmaterial schicken", sagt die 16-Jährige. In ihrer freien Zeit haben sie nun den Flyer erstellt und verteilt. In der Nachbarschaft landete er in den Briefkästen, über facebook wurde er in verschiedenen Gruppen geteilt. Auch vor dem Supermarkt hängen die Zettel.

"Bislang haben wir mehr positive Ressounance erhalten, als Aufträge bekommen", sagt Katharina. Einmal haben sie Einkäufe erledigt und ein Kind bei den Hausaufgaben betreut. "Die Mutter hatte angerufen und gesagt, dass sie jetzt arbeiten muss und niemanden hat", erzählt Katharina. Weitere kleine Aufträge dürfen gerne folgen. Über Mail-Adresse und Handynummer sind die Mädchen erreichbar.

Die Mädchen sind aber nicht die einzigen, die ihre Hilfe anbieten. Viele Einzelpersonen bieten ihre Hilfe in der Nachbarschaft an. Und auch Gaststätten unterstützen ihr Umfeld. Beispielsweise bietet das Gasthaus zum Grünen Baum in Dormitz einen Lieferservice für ihre Gerichte an und liefert bei Bedarf auch Lebensmittel mit.

Der Markt Egloffstein hat für ihre Bürger einen Einkaufsservice eingerichtet. Montags, Mittwochs und Freitags können in der Zeit von 8 Uhr bis 10 Uhr unter 0 91 97 / 69 79 33 Bestellungen aufgegeben werden. Der Service wird von Mitarbeitern der derzeit geschlossenen Kindertagesstätte übernommen.

Kennen Sie weitere Menschen, die helfen wollen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@infranken.de.

Kontakt zu den jungen Helfern:

Wer beim Einkaufen, bei anderen Erledigungen oder bei der Kinderbetreuung Unterstützung braucht, kann sich bei Katharina, Lena und Amelie melden. Die Mädchen sind bei Bedarf per Mail und Handy erreichbar:

015730292580 elsaesser.katharina@gmx.de

01636746400 lena.sturany@icloud.com

015255939261 karl.amelie@outlook.de