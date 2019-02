Forchheimer Grundschüler stellen in Pfalzmuseum aus

Sechs Grundschüler stehen im ersten Stock des Pfalzmuseums zwischen den zahlreichen Exponaten. Gerade hat Nasr Hamed, der mit seiner Familie seit fünf Jahren in Forchheim lebt, sein Lieblingsobjekt vorgestellt: der Nachbau eines steinalten, großen Bauernhauses. Die Familie ist aus Syrien geflohen und über Ägypten und Italien nach Deutschland gekommen.

Jeder der sechs Schüler aus der Projektgruppe zur Ausstellung "Ich komme aus Franken - und du?" hat Informations-Tafeln zu drei Objekten des Museums verfasst. 18 Objekte auf zwei Etagen werden vorgestellt.

Dadurch werden die Einflüsse fremder Völker auf die regionale Entwicklung gezeigt. Hinzu kommen im Erdgeschoss die von den Dritt- und Viertklässlern ausgewählten persönlichen Gegenstände. Eröffnet wird die Ausstellung am heutigen Samstag, zu sehen ist sie einen Monat lang bis zum 24. März.

Das Wissen muss geteilt werden

Die Gruppe spricht über die vielfältigen Gründe, warum Menschen wandern. Krieg, Konflikte und Klima, aber auch Neugierde und Handel gehören dazu. Denn, so haben die Kinder gelernt, Völker sind schon immer gewandert. Manche der Schüler haben selbst ausländische Wurzeln. Joseph Hof etwa hat auch irische Vorfahren und erzählt stolz, dass sein Ururgroßvater an der Titanic mitgearbeitet hat. Joseph stellt irische Pennies aus.

Jeder hat seine eigene Geschichte, die durch die persönlichen Ausstellungsstücke erzählt wird. Darunter sind ein Stoffpinguin aus dem Aquarium Melbourne, eine alte Bibel oder ein Blöchereisen. "Es ist wichtig, dass wir das Wissen teilen", sagt Lucas Rei, sonst ginge es verloren: "Das spricht sich herum und dann wissen es viele."

Nun erzählt Nasr davon, dass er seine Großeltern nur über den Computer sehen kann. Da fragt Timo Justi neugierig nach: "Wie war eigentlich der Krieg?" Also berichtet Nasr von den Schrecken, die er mitbekommen hat und fragt sich: "Wie können die dort leben, obwohl Krieg ist?"

Mehr kann sich die Leiterin der Museums-AG, Rebekka Müller-Löw, nicht wünschen. Gemeinsam mit Martina Bathke-Wesler, der Leiterin des Museums, haben sie das Projekt geleitet. Einmal wöchentlich haben sie sich getroffen, um mit den Schülern die Ausstellung zu planen und sie bei den Recherchen zu den Exponaten zu unterstützen.

Von vor Christus bis heute

So wird deutlich, dass die Region schon früh unter dem Einfluss der Kelten oder Völkern aus dem Vorderen Orient standen. Ein zweites Objekt, das Nasr vorstellt, ist ein Schachbrett, das den Weg aus dem heutigen Nahen Osten nach Oberfranken gefunden hat. Das älteste Fundstück stammt aus dem Jahr 8000 v. Chr. Die chronologisch geordnete Ausstellung reicht bis ins 17. Jahrhundert und durch die Kinder bis in die Gegenwart.

Schließlich wird in der Ausstellung thematisiert, dass die alten Gründe für Wanderungen heute ebenso noch bestehen. Die Schülerinnen und Schüler haben, so sind sich alle einig, mit Faszination aus der Vergangenheit gelernt. Durch die Einbindung ihrer eigenen Geschichten wird in der Ausstellung aber nicht nur von Vergangenem erzählt. Sondern auch davon, dass die Einflüsse heute noch bestehen und durch die Kinder weitergetragen und vor allem weitergelebt wird.

Eröffnung ist am heutigen Samstag im Pfalzmuseum. Zu sehen ist die Ausstellung einen Monat bis zum 24. März.

Öffnungszeiten sind Mittwoch und Donnerstag jeweils von 13 bis 16 Uhr und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro.