Forchheim vor 1 Stunde

Mahnwache

Forchheimer gehen gegen den Corona-Lockdown auf die Straße

Etliche Gegner der Corona-Maßnahmen versammelten sich am Samstag in Forchheim. Sie forderten das Ende der Beschränkungen und prangerten den Verlust ihrer Freiheit an. Nicht alle Argumente wirken nachvollziehbar.