Forchheimer Feuerwehr verhindert bei nächtlichem Pergola-Brand Schlimmeres

Zeugen hörten zunächst ein Knistern und Knacken. Bei einer Nachschau stellten sie fest, dass unter dem Freisitz eines Wohnanwesens ein Feuer entstanden war. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schnell. Am Freisitz und den dort befindlichen Einrichtungsgegenständen entstand laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/70900.

Einsatzstichwort

Wie die Freiwillige Feuerwehr Forchheim berichtet, ist der Vollalarm in den frühen Morgenstunden gegen 2 Uhr erfolgt. "Brand einer Pergola in der Straße Am Neuenberg auf Höhe des Kellerwaldes" lautete das Einsatzstichwort. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch zogen sich die Nachlöscharbeiten über einen längeren Zeitraum hin. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Alarmierung für die Stadtwehr erfolgte um 1.51 Uhr. Der Brand der Pergola mit der Gefahr eines Übergreifens auf ein Wohnhaus wurde gemeldet. Auch gemeldete gelagerte Gasflaschen bereits zum Zeitpunkt der Alarmierung verdeutlichten den Ernst der Lage für die eingesetzten Kräfte.

Alarmiert wurde der komplette Löschzug der Feuerwehr Forchheim. Auch Kreisbrandrat Oliver Flake und Kreisbrandmeister Jan Gruszka fuhren die Einsatzstelle in der Nähe des Forchheimer Kellerwaldes an. Die vorsorglich aus Reuth nachalarmierte Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen und konnte die Einsatzfahrt abbrechen.

Lageerkundung

Der Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Jürgen Mittermeier führte eine erste Lageerkundung an der Einsatzstelle durch. Nach Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges wurde umgehend ein Löschangriff unter dem Einsatz von Atemschutz durch einen Trupp begonnen. Parallel hierzu erfolgte der Aufbau einer Wasserversorgung sowie der Aufbau eines zweiten Löschangriffes über das Nachbargrundstück. Dieser beidseitige Löschangriff zeigte schnell Wirkung.

Acht Atemschutzgeräteträger

Im Einsatzverlauf kamen insgesamt acht Atemschutzgeräteträger zum Einsatz, unter anderem um Nachlöscharbeiten durchzuführen und Glutnester zu bekämpfen. Das Übergreifen des Brands auf zwei Garagen konnte letztlich verhindert werden.

Zu der Brandursache gibt es laut Feuerwehr derzeit keine Erkenntnisse, die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlung hierzu aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Forchheim mit sechs Fahrzeugen und circa 30 Einsatzkräfte sowie die Polizei und der Rettungsdienst.