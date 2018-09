Forchheimer Bastion in besonderem Glanz

Ein besonderer Hingucker ist seit Samstagabend die Forchheimer Bastion. Das historische Bauwerk ist auch ohne Beleuchtung schon wunderschön zu betrachten, doch seit dem 1.bis einschließlich 9. September strahlt sie in besonderem Glanz.

In Zusammenarbeit mit Lichtplanern der Hochschule Coburg wird der Bereich der frühneuzeitlichen Zwingerbastion (Valentini-Bastion) sowie Teile des Stadtparks mit einer Beleuchtung kunstvoll in Szene gesetzt.

Von der Abenddämmerung

Die Illumination dieses Forchheimer Kleinods wird im genannten Zeitraum täglich bei Abenddämmerung beginnen und dieses bis spät in die Nacht in einem neuen Licht erstrahlen lassen.

Die Besucher werden eingeladen sich frei durch den Stadtpark zu bewegen und die Beleuchtung zu erkunden und zu erleben. Die Zugänge zum Stadtpark befinden sich an der Von-Brun-Straße, am Philosophenweg sowie an der Sattlertorstraße.