Forchheimer Annafest-T-Shirt ist Hommage an die Schausteller

Der Designer



Das 26. Annafest-T-Shirt ist eine Hommage an die vielen Schausteller , die seit Generationen dem Volksfest in Forchheim treu geblieben sind. Das Motiv zeigt das Kindersportkarussell der Familie Ulrich, das dieses Jahr zum 70. Male auf dem Annafest vom 20. bis 30. Juli zum Einsatz kommt."Kütschla fahrn" ist den Einheimischen ein Begriff und kommt von der gelben Postkutsche, die bei den Kindern - früher wie heute - sehr beliebt ist. Mit dabei ist auch Michels Riesenrad von Georg Michel, dem Urgroßvater von Michael Drliczek. Es stand von 1947 bis 1971 auf dem Annafest, bis es 1972 von "Orion I" und 1986 von "Orion II" abgelöst wurde.Umrahmt wird das nostalgische Motiv von Ranken aus Hopfen und Malz, den Rohstoffen des Festgetränkes. "Denn was gibt es Schöneres als unter den Bäumen unseres einzigartigen Kellerwaldes zu sitzen und ein kühles Bier zu genießen", meint Annafest-Experte Ulli Raab, der das inoffizielle Festmotto "Alladooch Annafest" kultiviert hat und Initiator des jährlichen Motto-T-Shirts ist. "Wenn wir zusammen mit den vielen Gästen aus nah und fern unser 178. Annafest feiern, entlocken wir ihnen sicherlich nicht nur ein begeistertes 'Annafest, alla Dooch Annafest', sondern auch ein schwärmerisches ,Fei orch schö!'" Auch dieser Spruch findet sich auf dem T-Shirt wieder.Die Vorlage war ein altes Postkartenmotiv und die Tatsache, dass viele Schausteller seit Generationen dem Annafest treu geblieben sind. Seit zwölf Jahren arbeitet Ulli Raab mit dem Grafikdesigner Olli Lotz zusammen, der Raabs Entwürfe und Zeichnungen umsetzt. Gedruckt werden die T-Shirts seit 1993 bei Atze Bauer in Höchstadt.Das Annafest-T-Shirt ist ab Dienstag, 10. Juli, in Forchheim erhältlich im Laden "Mauerscheisser", Hauptstraße 55, im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30, Weinstube "Wein Dietz", Hauptstraße 5, und in der Tourist-Info in der Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16. Während des Annafestes gibt es das T-Shirt nur noch am Rappen-, Eichhorn-, Stäffala- und Nürnberger-Tor-Keller und beim Tabakladen gegenüber dem Riesenrad. Das T-Shirt gibt es in vielen Farben - auch für Kinder.