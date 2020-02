Geldautomat in Forchheim gesprengt: Bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (20. Februar 2020) einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Forchheim gesprengt.

Eine große Anzahl an Einsatzkräften fahndet derzeit nach den Tätern und einem verdächtigen Auto. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Forchheim: Polizei sucht drei vermummte Täter und Fluchtfahrzeug

Wie die Polizei am Morgen berichtet, teilte ein Anwohner um kurz nach 2.20 Uhr über Notruf ein lautes Krachen in der Bankfiliale am Kolpingsplatz mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten gleich darauf drei vermummte Personen mit einem Kombi, mit auffallend lautem Motorengeräusch, stadtauswärts Richtung der Autobahn 73 beziehungsweise Bundesstraße 470.

Sofort wurden zahlreiche Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber alarmiert und fahnden derzeit im Forchheim und Umgebung. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Ob die Täter Bargeld erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes untersuchte den Tatort.

Täter flüchten mit Kombi in Richtung A73/B470 - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die in den Morgenstunden in Forchheim, Kolpingsplatz, beziehungsweise umliegenden Bereich Beobachten gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, melden sich über Notruf oder über die Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.

Immer wieder geraten Geldautomaten in Franken ins Visier von Straftätern. Zuletzt kam es im Dezember vergangenen Jahres zu einem ähnlichen Fall in Erlangen.