Forchheim: Streit vor Gaststätte eskaliert - Mann landet in Krankenhaus

Als eine 39-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann am Samstag in Forchheim eine Gaststätte in der Bamberger Straße verließen, kam es zu einem Streit mit einem 40-Jährigen.

Der 40-Jährige schlug dem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin trat die Frau den 40-Jährigen, so dass dieser rücklings zu Boden ging . Die Frau sprühte ihm zusätzlich noch Pfefferspray ins Gesicht.

Wie die Polizei berichtet, nahm ihr 32-jähriger Freund und zuvor Geschädigter dies zum Anlass, um sich für den vorherigen Schlag zu rächen und trat auf den am Boden liegenden ein. Der 40-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht.